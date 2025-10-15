نديم الجميل زار الرابطة المارونية والحلو أكد دور الرابطة الوطني والمسيحي

استقبل المجلس التنفيذي للرابطة المارونية برئاسة المهندس مارون الحلو النائب نديم الجميل على رأس وفد من منطقة بيروت الكتائبية. وجرى خلال اللقاء عرض موضوع قانون الانتخاب وضرورة تصويت المغتربين لـ١٢٨ نائبًا والخطوات الآيلة لتحقيق ذلك.



وتمنى الجميل أن يكون هناك تنسيق دائم بين الرابطة وحزب الكتائب في مختلف المواضيع السياسية والانمائية والفكرية. وقد رحب الحلو بالنائب الجميل ورفاقه متوقفًا عند تاريخ حزب وعائلة قدما للبنان.



وأطلع الحلو الوفد على خطة عمل الرابطة من خلال لجانها على الصعيدين الوطني والمسيحي.