الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
22
o
الجنوب
26
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
22
o
الجنوب
26
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
نديم الجميل زار الرابطة المارونية والحلو أكد دور الرابطة الوطني والمسيحي
أخبار لبنان
2025-10-15 | 05:14
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
نديم الجميل زار الرابطة المارونية والحلو أكد دور الرابطة الوطني والمسيحي
استقبل المجلس التنفيذي للرابطة المارونية برئاسة المهندس مارون الحلو النائب نديم الجميل على رأس وفد من منطقة بيروت الكتائبية. وجرى خلال اللقاء عرض موضوع قانون الانتخاب وضرورة تصويت المغتربين لـ١٢٨ نائبًا والخطوات الآيلة لتحقيق ذلك.
وتمنى الجميل أن يكون هناك تنسيق دائم بين الرابطة وحزب الكتائب في مختلف المواضيع السياسية والانمائية والفكرية. وقد رحب الحلو بالنائب الجميل ورفاقه متوقفًا عند تاريخ حزب وعائلة قدما للبنان.
وأطلع الحلو الوفد على خطة عمل الرابطة من خلال لجانها على الصعيدين الوطني والمسيحي.
أخبار لبنان
الجميل
الرابطة
المارونية
والحلو
الرابطة
الوطني
والمسيحي
التالي
مشروع قانون معجل من وزارة الخارجية لإلغاء المادتين المتعلقتين باقتراع المغتربين
اعتصام لاتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشماليّ رفضًا للإجراء المتخذ لصالح شركتي الخليويّ
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-09-10
الرابطة المارونية تستنكر تهديد الصحافيّ وليد عبود وتدعو إلى كشف الفاعلين
أخبار لبنان
2025-09-10
الرابطة المارونية تستنكر تهديد الصحافيّ وليد عبود وتدعو إلى كشف الفاعلين
0
آخر الأخبار
2025-09-21
رابطة معلمي التعليم الأساسيّ تدعو الحكومة إلى يوم حداد وطنيّ وتدعو المدارس الرسمية والخاصة إلى الاقفال
آخر الأخبار
2025-09-21
رابطة معلمي التعليم الأساسيّ تدعو الحكومة إلى يوم حداد وطنيّ وتدعو المدارس الرسمية والخاصة إلى الاقفال
0
أخبار لبنان
2025-10-07
نديم الجميل: الاستقرار يصان بالتمسّك بالدولة وقرار حصر السلاح
أخبار لبنان
2025-10-07
نديم الجميل: الاستقرار يصان بالتمسّك بالدولة وقرار حصر السلاح
0
أخبار لبنان
2025-09-14
نديم الجميّل: ما زرعه بشير في القلوب يُرى مفعوله اليوم
أخبار لبنان
2025-09-14
نديم الجميّل: ما زرعه بشير في القلوب يُرى مفعوله اليوم
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:40
الرئيس عون: لبنان الجديد سيبنى على العدالة والحقيقة وقضية المفقودين والمخفيين قسرا تتجاوز الانتماءات السياسية والطائفية
أخبار لبنان
07:40
الرئيس عون: لبنان الجديد سيبنى على العدالة والحقيقة وقضية المفقودين والمخفيين قسرا تتجاوز الانتماءات السياسية والطائفية
0
أخبار لبنان
07:24
بري استقبل وزير الصناعة وعرض مع الحوت لأوضاع شركة "الميدل ايست"
أخبار لبنان
07:24
بري استقبل وزير الصناعة وعرض مع الحوت لأوضاع شركة "الميدل ايست"
0
أخبار لبنان
07:22
رجي بحث مع السعيدي في تفعيل اللجنة المشتركة اللبنانية العمانية
أخبار لبنان
07:22
رجي بحث مع السعيدي في تفعيل اللجنة المشتركة اللبنانية العمانية
0
أخبار لبنان
07:10
سلام عرض مع مخزومي ورئيس تحرير جريدة "اللواء" للتطورات الراهنة واستقبل "نقابة تجار الخضر بالمفرق"
أخبار لبنان
07:10
سلام عرض مع مخزومي ورئيس تحرير جريدة "اللواء" للتطورات الراهنة واستقبل "نقابة تجار الخضر بالمفرق"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-09-16
لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة: التصريحات الصادرة عن السلطات الإسرائيلية دليل مباشر على نية الإبادة الجماعية
آخر الأخبار
2025-09-16
لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة: التصريحات الصادرة عن السلطات الإسرائيلية دليل مباشر على نية الإبادة الجماعية
0
أخبار دولية
2025-10-14
مكبر للصوت نقل محادثتهما... الرئيس الإندونيسي يطلب من ترامب مقابلة نجله إريك...
أخبار دولية
2025-10-14
مكبر للصوت نقل محادثتهما... الرئيس الإندونيسي يطلب من ترامب مقابلة نجله إريك...
0
آخر الأخبار
2025-09-20
مطار بروكسل: نتوقع تأخير وإلغاء بعض الرحلات بسبب هجوم إلكتروني
آخر الأخبار
2025-09-20
مطار بروكسل: نتوقع تأخير وإلغاء بعض الرحلات بسبب هجوم إلكتروني
0
أخبار لبنان
09:07
بهاء الحريري: صفحة على فيسبوك تنتحل شخصيتي وتدعي توزيع مساعدات مالية وطلب بيانات شخصية من المواطنين
أخبار لبنان
09:07
بهاء الحريري: صفحة على فيسبوك تنتحل شخصيتي وتدعي توزيع مساعدات مالية وطلب بيانات شخصية من المواطنين
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:30
وزير الصحة للـLBCI: ملف مياه "تنورين" تقنيّ بحْت والوزارة وُجدت أمام خيارين
أخبار لبنان
06:30
وزير الصحة للـLBCI: ملف مياه "تنورين" تقنيّ بحْت والوزارة وُجدت أمام خيارين
0
أمن وقضاء
03:21
إنطلاق المرحلة الخامسة من العودة المنظمة للنازحين السوريين... هذه التفاصيل
أمن وقضاء
03:21
إنطلاق المرحلة الخامسة من العودة المنظمة للنازحين السوريين... هذه التفاصيل
0
أخبار لبنان
00:14
وزير المال من واشنطن: طريقنا واضح وهو كسب الثقة وإعادة بناء الدولة وازدهار الاقتصاد اللبنانيّ
أخبار لبنان
00:14
وزير المال من واشنطن: طريقنا واضح وهو كسب الثقة وإعادة بناء الدولة وازدهار الاقتصاد اللبنانيّ
0
أخبار دولية
15:20
ترامب: على حماس إلقاء السلاح وإلا سيُنزع منها وربما بعنف
أخبار دولية
15:20
ترامب: على حماس إلقاء السلاح وإلا سيُنزع منها وربما بعنف
0
تقارير نشرة الاخبار
14:09
في عرمون درب جديد يعيد احياء تاريخ المنطقة
تقارير نشرة الاخبار
14:09
في عرمون درب جديد يعيد احياء تاريخ المنطقة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
منتخب لبنان للباديل منافس جديّ في بطولة كأس آسيا في قطر
تقارير نشرة الاخبار
14:08
منتخب لبنان للباديل منافس جديّ في بطولة كأس آسيا في قطر
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
هكذا اضفى ترامب الاجواء الطريفة على قمة تاريخية
تقارير نشرة الاخبار
14:06
هكذا اضفى ترامب الاجواء الطريفة على قمة تاريخية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:05
غزة.. العودة إلى ما تبقى من البيوت
تقارير نشرة الاخبار
14:05
غزة.. العودة إلى ما تبقى من البيوت
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
قطاع غزة رهينة الانتظار خطة ترامب في مهب الاقتتال والانقسام
تقارير نشرة الاخبار
14:04
قطاع غزة رهينة الانتظار خطة ترامب في مهب الاقتتال والانقسام
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
06:30
وزير الصحة للـLBCI: ملف مياه "تنورين" تقنيّ بحْت والوزارة وُجدت أمام خيارين
أخبار لبنان
06:30
وزير الصحة للـLBCI: ملف مياه "تنورين" تقنيّ بحْت والوزارة وُجدت أمام خيارين
2
صحف اليوم
01:10
مكتب السيستاني حذَّر “حزب الله” من تبعات خطيرة لحرب بلا قواعد (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
01:10
مكتب السيستاني حذَّر “حزب الله” من تبعات خطيرة لحرب بلا قواعد (الشرق الأوسط)
3
خبر عاجل
16:49
مخابرات الجيش اللبناني تتسلم من الجانب السوري الشابين اللبنانيين الذين اختطفا اليوم من منطقة حوش السيد علي عند نقطة جوسيه القاع الحدودية
خبر عاجل
16:49
مخابرات الجيش اللبناني تتسلم من الجانب السوري الشابين اللبنانيين الذين اختطفا اليوم من منطقة حوش السيد علي عند نقطة جوسيه القاع الحدودية
4
آخر الأخبار
15:35
مصدران عسكريان من الجانب اللبناني للـ LBCI: الاتصالات مع الجانب السوري مستمرة لاعادة الفتيين الذين تم توقيفهما على الحدود الشرقية من الجانب السوري
آخر الأخبار
15:35
مصدران عسكريان من الجانب اللبناني للـ LBCI: الاتصالات مع الجانب السوري مستمرة لاعادة الفتيين الذين تم توقيفهما على الحدود الشرقية من الجانب السوري
5
أخبار لبنان
09:07
بهاء الحريري: صفحة على فيسبوك تنتحل شخصيتي وتدعي توزيع مساعدات مالية وطلب بيانات شخصية من المواطنين
أخبار لبنان
09:07
بهاء الحريري: صفحة على فيسبوك تنتحل شخصيتي وتدعي توزيع مساعدات مالية وطلب بيانات شخصية من المواطنين
6
حال الطقس
02:46
الطقس مستقر وهذه تفاصيله...
حال الطقس
02:46
الطقس مستقر وهذه تفاصيله...
7
تقارير نشرة الاخبار
13:56
ابرز مفاتيح المخدرات في جبل لبنان: اسماؤهم وخارطة عملهم
تقارير نشرة الاخبار
13:56
ابرز مفاتيح المخدرات في جبل لبنان: اسماؤهم وخارطة عملهم
8
أمن وقضاء
03:21
إنطلاق المرحلة الخامسة من العودة المنظمة للنازحين السوريين... هذه التفاصيل
أمن وقضاء
03:21
إنطلاق المرحلة الخامسة من العودة المنظمة للنازحين السوريين... هذه التفاصيل
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More