المديرية العامة للطيران المدني نفت ما يتداول عن عودة شركة الطيران العمانية Oman Air إلى تسيير رحلاتها إلى لبنان

أخبار لبنان
2025-10-15 | 08:30
المديرية العامة للطيران المدني نفت ما يتداول عن عودة شركة الطيران العمانية Oman Air إلى تسيير رحلاتها إلى لبنان

نفت المديرية العامة للطيران المدني في بيان ما تتداوله بعض المواقع الاخبارية والتواصل الاجتماعي عن عودة شركة الطيران العمانية Oman Air الى تسيير رحلاتها الى لبنان إعتبارًا من الثالث والعشرين من شهر أكتوبر الحالي وتنسب الخبر الى مطار رفيق الحريري الدولي بيروت.

اما بالنسبة لشركة Salam Air، الناقل الوطني الآخر في السلطنة، ستعود الى التشغيل في كانون الأول المقبل بمعدل رحلتين في الأسبوع.
 

أخبار لبنان

العامة

للطيران

المدني

يتداول

الطيران

العمانية

تسيير

رحلاتها

لبنان

