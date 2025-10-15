مجلس رجال الأعمال اللبناني الكويتي زار قباني مطلعًا على مشاريع مجلس الإنماء والإعمار

زار وفد من مجلس رجال الأعمال اللبناني الكويتي برئاسة المهندس أسعد صقال اليوم رئيس مجلس الإنماء والإعمار المهندس محمد علي قباني في مقر المجلس، في حضور نائب رئيس المجلس د. إبراهيم شحرور، وجرى خلال اللقاء التداول في البرامج والمشاريع التي ينفذها مجلس الإنماء والإعمار والتعاون المشترك على اكثر من مستوى.



وشارك في الاجتماع بالإضافة إلى صقال أعضاء مجلس إدارة المجلس: ألفونس ديب، هادي سوبرة، طوني بارود، وفوزي تامر، وماهر رحم وجو حاتم.



وتحدث صقال، فجدد التهنئة لقباني، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهامه. وأكد وقوف مجلس رجال الأعمال اللبناني الكويتي إلى جانب المجلس ورئيسه في مسيرته الهادفة لإعادة إعمار ما هدمته الحرب وإعادة تطوير البنى التحتية المترهلة في لبنان، مشددًا على أن المتطلبات في هذا الإطار كبيرة جدًا، قائلًا: "نتطلع الى مساعدة الدول الشقيقة والصديقة، لا سيما الدول الخليجية للبنان".



من جهته، عرض قباني المشاريع التي ينفذها المجلس عبر برنامجي "Leap" و"Gate"، الأول وقيمته 250 مليون دولار و75 مليون يورو يتعلق بإعادة إعمار البنى التحتية، والثاني وقيمته 200 مليون دولار يتعلق بمشاريع التنمية الزراعية، فضلًا عن مشاريع أخرى ينفذها المجلس ومنها مشاريع يمولها الصندوق الكويتي، والعربي والبنك الإسلامي وغيرهم".



ولفت قباني الى انه جاري التواصل مع جهات عربية ودولية لتأمين التمويل لمشاريع مختلفة على ان تبصر النور في الفترة المقبلة، شارحًا سبل تنفيذ المشاريع في البرامج التي ينفذها المجلس والتقدم الحاصل على هذا الصعيد.



وفي نهاية اللقاء، اشاد الطرفان بوقوف دولة الكويت الشقيقة الدائم الى جانب لبنان، لا سيما الصندوق الكويتي الذي عمل على إعادة جدولة أقساط القروض الممنوحة من قبله الى لبنان والتي تنفذ في مشاريع عبر مجلس الإنماء والإعمار.