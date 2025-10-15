أعمال حفر في محيط مغارة الفقمة - عمشيت من جديد... وشكوى الى وزارة البيئة

تقدم الناشط البيئي في حماية مغارة الفقمة - عمشيت فريد أبي يونس، بشكوى الى وزيرة البيئة تمارا الزين، بعد أن شاهد صباح اليوم جرافة تدخل الى محيط المغارة وتباشر بأعمال حرف وجرف في المنطقة الساحلية المحاذية لها.