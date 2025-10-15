توضيح من إدارة واستثمار مرفأ بيروت: المتابعة مستمرة لجميع العمليات اليومية وأي خلل طارئ يتم التعامل معه فوراً

أعلنت إدارة واستثمار مرفأ بيروت ان عملية الشرح في المرفأ تندرج ضمن إطار تبادل المعلومات بين إدارة المرفأ ومديرية الجمارك، وأن أي تأخير في إرسال المعاملات إلكترونياً يعود إلى خلل مؤقت في نظام "نجم"، في أغلب الأحيان وليس توقفاً فعلياً للعمل.وأكدت أن المعاملة تكون قد استُكمِلَت فعلياً من جانب المرفأ، وأن جميع الإجراءات تُتابَع بشكل فوري لضمان انسيابية العمل وعدم تأثر مصالح المتعاملين.ولفتت الى أن "المتابعة مستمرة لجميع العمليات اليومية، وأن أي خلل طارئ يتم التعامل معه فوراً".واشارت الى انها وصلت حالياً إلى مرحلة فضّ العروض الخاصة بمناقصة النظام المعلوماتي الجديد، حيث تم إنهاء التصنيف المسبق (Pre-qualification) للشركات المشاركة، تمهيداً لاختيار الشركة الأنسب من بين ست شركات عالمية تقدمت بعروضها وفق أعلى المعايير الدولية.وأوضحت أن هذه المرحلة تستلزم عدة أشهر لضمان اعتماد منظومة معلوماتية متطورة تواكب متطلبات التشغيل الحديثة في مرافئ المنطقة والعالم.