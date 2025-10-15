الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
16
o
الجنوب
22
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
21
o
متن
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
16
o
الجنوب
22
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رئيس الحكومة استقبل نقيب المعلمين وبحث مع عربيد في تحضيرات مؤتمر بيروت 1
أخبار لبنان
2025-10-15 | 11:07
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
رئيس الحكومة استقبل نقيب المعلمين وبحث مع عربيد في تحضيرات مؤتمر بيروت 1
استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، في السراي الحكومي، رئيس المجلس الإقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، الذي قال بعد اللقاء: "تم البحث في موضوع مؤتمر بيروت 1 والتحضيرات التي نقوم بها، ووضعته في أجواء التنسيق اليومي مع وزير الاقتصاد عامر البساط من نيويورك. وتطرقنا أيضا إلى الواقع الاقتصادي وأمور لها علاقة بمشاريع القوانين التي يتم العمل عليها، وهذا لقاء دوري للتشاور".
واستقبل الرئيس سلام نقيب المعلمين نعمة محفوض لذي قال بعد اللقاء: "بحثنا معه في موضوع عدم تسييل المصرف المركزي أموال رواتب الأساتذة المتقاعدين باللبناني، فهذه أموالنا وأموال المعلمين في صندوق التعويضات، ورغم أن المبلغ زهيد، وهو ما بين 25 و30 مليون ليرة لبنانية، إلا أن المصرف المركزي لم يعد يسيل هذه الأموال، وطلبنا من الرئيس سلام أن يتكلم مع حاكم المركزي، فاذا لم يكن قادرا على تسييل كل المبلغ فليسيل قسما منه ليكون بين أيدي المتقاعدين أموال كاش".
وأضاف: "أما الموضوع الثاني، الذي بحثناه فهو المنحة التي أقرت في عام 2023 لصندوق التعويضات، وهذه المنحة لم يتمكن وزير المال ياسين جابر من صرفها بسبب عدم وجود موازنة في عام 2023 وتم تقسيمها الى قسمين، قسم يعطى في عام 2025 وقسم في عام 2026. وبما أننا لم نتقاض شيئا لغاية الآن، سألناه أن يطلب من الوزير جابر أن يسرع في إعطائنا المنحة، وأن يدخل القسم الثاني في عام 2026".
وتابع: "أبلغنا الرئيس سلام بأن هناك وحدة تشريع بيننا وبين زملائنا في التعليم الرسمي، وأصبح الراتب الرسمي الذي يتراوح ما بين مليونين وثلاثة ملايين يضرب بنحو 19، بينما ما زلنا نضرب الراتب الخاص بـ6 أو8. لا يمكن ان نكمل على هذا المنوال، فهناك نحو 5 آلاف أستاذ متقاعد يتضورون جوعا، وهم أمضوا في التعليم نحو 40 سنة. لقد وعدنا الرئيس سلام خيرا، وهو سيتواصل مع حاكم مصرف لبنان ووزير المال لتسريع هذه الأمور".
أخبار لبنان
نواف سلام
نعمة محفوض
شارل عربيد
التالي
أسرار الصحف المحلية ١٥-١٠-٢٠٢٥
تدابير سير يوم غد الأربعاء بسبب أعمال طمر للحفر على الأوتوستراد الممتد من نهر ابراهيم حتى الكازينو
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-09-16
البساط بحث مع وفد من تجمع الشركات اللبنانية مؤتمر "بيروت 1"
أخبار لبنان
2025-09-16
البساط بحث مع وفد من تجمع الشركات اللبنانية مؤتمر "بيروت 1"
0
آخر الأخبار
2025-09-10
نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض للـLBCI: كل مدرسة لم تسدد مستحقاتها لصندوق التعويضات لن تُعطى براءة الذمة لمعاملاتها في الوزارة
آخر الأخبار
2025-09-10
نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض للـLBCI: كل مدرسة لم تسدد مستحقاتها لصندوق التعويضات لن تُعطى براءة الذمة لمعاملاتها في الوزارة
0
أخبار لبنان
2025-09-12
وزير الإقتصاد عرض مع مستشار فرنسي قانون الفجوة المالية وتحضيرات مؤتمر المانحين
أخبار لبنان
2025-09-12
وزير الإقتصاد عرض مع مستشار فرنسي قانون الفجوة المالية وتحضيرات مؤتمر المانحين
0
أخبار لبنان
2025-10-08
وزير الداخلية استقبل وفدا أوروبيا وبحث مع افرام في ملفات إنمائية وخدماتية
أخبار لبنان
2025-10-08
وزير الداخلية استقبل وفدا أوروبيا وبحث مع افرام في ملفات إنمائية وخدماتية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
13:16
اللواء عبد الله عاد جريحَي مفرزة استقصاء جبل لبنان: قوى الأمن تفتخر برجالها
أخبار لبنان
13:16
اللواء عبد الله عاد جريحَي مفرزة استقصاء جبل لبنان: قوى الأمن تفتخر برجالها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
إليكم تفاصيل قصّة ملف مياه "تنورين"
تقارير نشرة الاخبار
13:14
إليكم تفاصيل قصّة ملف مياه "تنورين"
0
أخبار لبنان
13:09
مفوضية التقدمي: تعديل شروط تسجيل التلامذة غير اللبنانيين في المدارس والثانويات ضمن تسجيل النازحين من السويداء ومحافظات سورية أخرى
أخبار لبنان
13:09
مفوضية التقدمي: تعديل شروط تسجيل التلامذة غير اللبنانيين في المدارس والثانويات ضمن تسجيل النازحين من السويداء ومحافظات سورية أخرى
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:47
مقدمة النشرة المسائية 15-10-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:47
مقدمة النشرة المسائية 15-10-2025
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
موضة وجمال
2025-10-04
لأول مرة على مسرح ملكة جمال لبنان... مشتركتان تفاجئان الجمهور بالغناء مباشرة على الهواء (فيديو)
موضة وجمال
2025-10-04
لأول مرة على مسرح ملكة جمال لبنان... مشتركتان تفاجئان الجمهور بالغناء مباشرة على الهواء (فيديو)
0
أخبار لبنان
2025-09-25
شيخ العقل التقى جنبلاط وتلقى دعوة من "تجمع العلماء المسلمين" الى لقاء وطنيّ وروحيّ
أخبار لبنان
2025-09-25
شيخ العقل التقى جنبلاط وتلقى دعوة من "تجمع العلماء المسلمين" الى لقاء وطنيّ وروحيّ
0
أخبار دولية
09:18
باكستان: الاتفاق على وقف إطلاق نار موقت مع أفغانستان لمدة 48 ساعة
أخبار دولية
09:18
باكستان: الاتفاق على وقف إطلاق نار موقت مع أفغانستان لمدة 48 ساعة
0
موضة وجمال
2025-09-15
تعود للعام 2011... صورة قديمة لكيم كارداشيان تشعل مواقع التواصل والجمهور يتفاعل!
موضة وجمال
2025-09-15
تعود للعام 2011... صورة قديمة لكيم كارداشيان تشعل مواقع التواصل والجمهور يتفاعل!
بالفيديو
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:47
مقدمة النشرة المسائية 15-10-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:47
مقدمة النشرة المسائية 15-10-2025
0
تقارير نشرة الاخبار
09:33
وزير المال ياسين جابر للـ LBCI: نشكر البنك الدوليّ على وقوفه إلى جانب لبنان وأخذنا تأكيدًا من صناديق الدول العربية استعداداتها للمساهمة في صندوق بمبالغ هائلة
تقارير نشرة الاخبار
09:33
وزير المال ياسين جابر للـ LBCI: نشكر البنك الدوليّ على وقوفه إلى جانب لبنان وأخذنا تأكيدًا من صناديق الدول العربية استعداداتها للمساهمة في صندوق بمبالغ هائلة
0
أخبار لبنان
08:00
المصنع: عملية استقبال الدُفعة الخامسة من العودة المنظمة للنازحين
أخبار لبنان
08:00
المصنع: عملية استقبال الدُفعة الخامسة من العودة المنظمة للنازحين
0
أخبار لبنان
06:30
وزير الصحة للـLBCI: ملف مياه "تنورين" تقنيّ بحْت والوزارة وُجدت أمام خيارين
أخبار لبنان
06:30
وزير الصحة للـLBCI: ملف مياه "تنورين" تقنيّ بحْت والوزارة وُجدت أمام خيارين
0
أخبار دولية
06:24
الجيش الإسرائيلي: إحدى الجثث الأربع التي تسلمناها من حماس لا تخص أيا من الرهائن
أخبار دولية
06:24
الجيش الإسرائيلي: إحدى الجثث الأربع التي تسلمناها من حماس لا تخص أيا من الرهائن
0
أمن وقضاء
03:21
إنطلاق المرحلة الخامسة من العودة المنظمة للنازحين السوريين... هذه التفاصيل
أمن وقضاء
03:21
إنطلاق المرحلة الخامسة من العودة المنظمة للنازحين السوريين... هذه التفاصيل
0
أخبار دولية
00:56
نتنياهو: اتفقنا على “منح السلام فرصة” ولتنفيذ الجزء الثاني من الخطة سلميًا
أخبار دولية
00:56
نتنياهو: اتفقنا على “منح السلام فرصة” ولتنفيذ الجزء الثاني من الخطة سلميًا
0
أخبار لبنان
00:14
وزير المال من واشنطن: طريقنا واضح وهو كسب الثقة وإعادة بناء الدولة وازدهار الاقتصاد اللبنانيّ
أخبار لبنان
00:14
وزير المال من واشنطن: طريقنا واضح وهو كسب الثقة وإعادة بناء الدولة وازدهار الاقتصاد اللبنانيّ
0
أخبار دولية
15:20
ترامب: على حماس إلقاء السلاح وإلا سيُنزع منها وربما بعنف
أخبار دولية
15:20
ترامب: على حماس إلقاء السلاح وإلا سيُنزع منها وربما بعنف
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
06:30
وزير الصحة للـLBCI: ملف مياه "تنورين" تقنيّ بحْت والوزارة وُجدت أمام خيارين
أخبار لبنان
06:30
وزير الصحة للـLBCI: ملف مياه "تنورين" تقنيّ بحْت والوزارة وُجدت أمام خيارين
2
صحف اليوم
01:10
مكتب السيستاني حذَّر “حزب الله” من تبعات خطيرة لحرب بلا قواعد (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
01:10
مكتب السيستاني حذَّر “حزب الله” من تبعات خطيرة لحرب بلا قواعد (الشرق الأوسط)
3
خبر عاجل
16:49
مخابرات الجيش اللبناني تتسلم من الجانب السوري الشابين اللبنانيين الذين اختطفا اليوم من منطقة حوش السيد علي عند نقطة جوسيه القاع الحدودية
خبر عاجل
16:49
مخابرات الجيش اللبناني تتسلم من الجانب السوري الشابين اللبنانيين الذين اختطفا اليوم من منطقة حوش السيد علي عند نقطة جوسيه القاع الحدودية
4
آخر الأخبار
15:35
مصدران عسكريان من الجانب اللبناني للـ LBCI: الاتصالات مع الجانب السوري مستمرة لاعادة الفتيين الذين تم توقيفهما على الحدود الشرقية من الجانب السوري
آخر الأخبار
15:35
مصدران عسكريان من الجانب اللبناني للـ LBCI: الاتصالات مع الجانب السوري مستمرة لاعادة الفتيين الذين تم توقيفهما على الحدود الشرقية من الجانب السوري
5
أمن وقضاء
09:39
غادر ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقود
أمن وقضاء
09:39
غادر ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقود
6
حال الطقس
02:46
الطقس مستقر وهذه تفاصيله...
حال الطقس
02:46
الطقس مستقر وهذه تفاصيله...
7
أمن وقضاء
03:21
إنطلاق المرحلة الخامسة من العودة المنظمة للنازحين السوريين... هذه التفاصيل
أمن وقضاء
03:21
إنطلاق المرحلة الخامسة من العودة المنظمة للنازحين السوريين... هذه التفاصيل
8
تقارير نشرة الاخبار
13:56
ابرز مفاتيح المخدرات في جبل لبنان: اسماؤهم وخارطة عملهم
تقارير نشرة الاخبار
13:56
ابرز مفاتيح المخدرات في جبل لبنان: اسماؤهم وخارطة عملهم
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More