رئيس الحكومة استقبل نقيب المعلمين وبحث مع عربيد في تحضيرات مؤتمر بيروت 1

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، في السراي الحكومي، رئيس المجلس الإقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، الذي قال بعد اللقاء: "تم البحث في موضوع مؤتمر بيروت 1 والتحضيرات التي نقوم بها، ووضعته في أجواء التنسيق اليومي مع وزير الاقتصاد عامر البساط من نيويورك. وتطرقنا أيضا إلى الواقع الاقتصادي وأمور لها علاقة بمشاريع القوانين التي يتم العمل عليها، وهذا لقاء دوري للتشاور".واستقبل الرئيس سلام نقيب المعلمين نعمة محفوض لذي قال بعد اللقاء: "بحثنا معه في موضوع عدم تسييل المصرف المركزي أموال رواتب الأساتذة المتقاعدين باللبناني، فهذه أموالنا وأموال المعلمين في صندوق التعويضات، ورغم أن المبلغ زهيد، وهو ما بين 25 و30 مليون ليرة لبنانية، إلا أن المصرف المركزي لم يعد يسيل هذه الأموال، وطلبنا من الرئيس سلام أن يتكلم مع حاكم المركزي، فاذا لم يكن قادرا على تسييل كل المبلغ فليسيل قسما منه ليكون بين أيدي المتقاعدين أموال كاش".وأضاف: "أما الموضوع الثاني، الذي بحثناه فهو المنحة التي أقرت في عام 2023 لصندوق التعويضات، وهذه المنحة لم يتمكن وزير المال ياسين جابر من صرفها بسبب عدم وجود موازنة في عام 2023 وتم تقسيمها الى قسمين، قسم يعطى في عام 2025 وقسم في عام 2026. وبما أننا لم نتقاض شيئا لغاية الآن، سألناه أن يطلب من الوزير جابر أن يسرع في إعطائنا المنحة، وأن يدخل القسم الثاني في عام 2026".وتابع: "أبلغنا الرئيس سلام بأن هناك وحدة تشريع بيننا وبين زملائنا في التعليم الرسمي، وأصبح الراتب الرسمي الذي يتراوح ما بين مليونين وثلاثة ملايين يضرب بنحو 19، بينما ما زلنا نضرب الراتب الخاص بـ6 أو8. لا يمكن ان نكمل على هذا المنوال، فهناك نحو 5 آلاف أستاذ متقاعد يتضورون جوعا، وهم أمضوا في التعليم نحو 40 سنة. لقد وعدنا الرئيس سلام خيرا، وهو سيتواصل مع حاكم مصرف لبنان ووزير المال لتسريع هذه الأمور".