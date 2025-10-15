الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

رئيس الحكومة استقبل نقيب المعلمين وبحث مع عربيد في تحضيرات مؤتمر بيروت 1

أخبار لبنان
2025-10-15 | 11:07
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
رئيس الحكومة استقبل نقيب المعلمين وبحث مع عربيد في تحضيرات مؤتمر بيروت 1
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
رئيس الحكومة استقبل نقيب المعلمين وبحث مع عربيد في تحضيرات مؤتمر بيروت 1

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، في السراي الحكومي، رئيس المجلس الإقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، الذي قال بعد اللقاء: "تم البحث في موضوع مؤتمر بيروت 1 والتحضيرات التي نقوم بها، ووضعته في أجواء التنسيق اليومي مع وزير الاقتصاد عامر البساط من نيويورك. وتطرقنا أيضا إلى الواقع الاقتصادي وأمور لها علاقة بمشاريع القوانين التي يتم العمل عليها، وهذا لقاء دوري للتشاور".


واستقبل الرئيس سلام نقيب المعلمين نعمة محفوض لذي قال بعد اللقاء: "بحثنا معه في موضوع عدم تسييل المصرف المركزي أموال رواتب الأساتذة المتقاعدين باللبناني، فهذه أموالنا وأموال المعلمين في صندوق التعويضات، ورغم أن المبلغ زهيد، وهو ما بين 25 و30 مليون  ليرة لبنانية، إلا أن المصرف المركزي لم يعد يسيل هذه الأموال، وطلبنا من الرئيس سلام أن يتكلم مع حاكم المركزي، فاذا لم يكن قادرا على تسييل كل المبلغ فليسيل قسما منه ليكون بين أيدي المتقاعدين أموال كاش".

وأضاف: "أما الموضوع الثاني، الذي بحثناه فهو المنحة التي أقرت في عام 2023 لصندوق التعويضات، وهذه المنحة لم يتمكن وزير المال ياسين جابر من صرفها بسبب عدم وجود موازنة في عام 2023 وتم تقسيمها الى قسمين، قسم يعطى في عام 2025 وقسم في عام 2026. وبما أننا لم نتقاض شيئا لغاية الآن، سألناه أن يطلب من الوزير جابر أن يسرع في إعطائنا المنحة، وأن يدخل القسم الثاني في عام 2026".

وتابع: "أبلغنا الرئيس سلام بأن هناك وحدة تشريع بيننا وبين زملائنا في التعليم الرسمي، وأصبح الراتب الرسمي الذي يتراوح ما بين مليونين وثلاثة ملايين يضرب بنحو 19، بينما ما زلنا نضرب الراتب الخاص بـ6 أو8. لا يمكن ان نكمل على هذا المنوال، فهناك نحو 5 آلاف أستاذ متقاعد يتضورون جوعا، وهم أمضوا في التعليم نحو 40 سنة. لقد وعدنا الرئيس سلام خيرا، وهو سيتواصل مع حاكم مصرف لبنان ووزير المال لتسريع هذه الأمور".
 

أخبار لبنان

نواف سلام

نعمة محفوض

شارل عربيد

LBCI التالي
أسرار الصحف المحلية ١٥-١٠-٢٠٢٥
تدابير سير يوم غد الأربعاء بسبب أعمال طمر للحفر على الأوتوستراد الممتد من نهر ابراهيم حتى الكازينو
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-09-16

البساط بحث مع وفد من تجمع الشركات اللبنانية مؤتمر "بيروت 1"

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-10

نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض للـLBCI: كل مدرسة لم تسدد مستحقاتها لصندوق التعويضات لن تُعطى براءة الذمة لمعاملاتها في الوزارة

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-12

وزير الإقتصاد عرض مع مستشار فرنسي قانون الفجوة المالية وتحضيرات مؤتمر المانحين

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-08

وزير الداخلية استقبل وفدا أوروبيا وبحث مع افرام في ملفات إنمائية وخدماتية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
13:16

اللواء عبد الله عاد جريحَي مفرزة استقصاء جبل لبنان: قوى الأمن تفتخر برجالها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

إليكم تفاصيل قصّة ملف مياه "تنورين"

LBCI
أخبار لبنان
13:09

مفوضية التقدمي: تعديل شروط تسجيل التلامذة غير اللبنانيين في المدارس والثانويات ضمن تسجيل النازحين من السويداء ومحافظات سورية أخرى

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:47

مقدمة النشرة المسائية 15-10-2025

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
2025-10-04

لأول مرة على مسرح ملكة جمال لبنان... مشتركتان تفاجئان الجمهور بالغناء مباشرة على الهواء (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-25

شيخ العقل التقى جنبلاط وتلقى دعوة من "تجمع العلماء المسلمين" الى لقاء وطنيّ وروحيّ

LBCI
أخبار دولية
09:18

باكستان: الاتفاق على وقف إطلاق نار موقت مع أفغانستان لمدة 48 ساعة

LBCI
موضة وجمال
2025-09-15

تعود للعام 2011... صورة قديمة لكيم كارداشيان تشعل مواقع التواصل والجمهور يتفاعل!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:47

مقدمة النشرة المسائية 15-10-2025

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:33

وزير المال ياسين جابر للـ LBCI: نشكر البنك الدوليّ على وقوفه إلى جانب لبنان وأخذنا تأكيدًا من صناديق الدول العربية استعداداتها للمساهمة في صندوق بمبالغ هائلة

LBCI
أخبار لبنان
08:00

المصنع: عملية استقبال الدُفعة الخامسة من العودة المنظمة للنازحين

LBCI
أخبار لبنان
06:30

وزير الصحة للـLBCI: ملف مياه "تنورين" تقنيّ بحْت والوزارة وُجدت أمام خيارين

LBCI
أخبار دولية
06:24

الجيش الإسرائيلي: إحدى الجثث الأربع التي تسلمناها من حماس لا تخص أيا من الرهائن

LBCI
أمن وقضاء
03:21

إنطلاق المرحلة الخامسة من العودة المنظمة للنازحين السوريين... هذه التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
00:56

نتنياهو: اتفقنا على “منح السلام فرصة” ولتنفيذ الجزء الثاني من الخطة سلميًا

LBCI
أخبار لبنان
00:14

وزير المال من واشنطن: طريقنا واضح وهو كسب الثقة وإعادة بناء الدولة وازدهار الاقتصاد اللبنانيّ

LBCI
أخبار دولية
15:20

ترامب: على حماس إلقاء السلاح وإلا سيُنزع منها وربما بعنف

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
06:30

وزير الصحة للـLBCI: ملف مياه "تنورين" تقنيّ بحْت والوزارة وُجدت أمام خيارين

LBCI
صحف اليوم
01:10

مكتب السيستاني حذَّر “حزب الله” من تبعات خطيرة لحرب بلا قواعد (الشرق الأوسط)

LBCI
خبر عاجل
16:49

مخابرات الجيش اللبناني تتسلم من الجانب السوري الشابين اللبنانيين الذين اختطفا اليوم من منطقة حوش السيد علي عند نقطة جوسيه القاع الحدودية

LBCI
آخر الأخبار
15:35

مصدران عسكريان من الجانب اللبناني للـ LBCI: الاتصالات مع الجانب السوري مستمرة لاعادة الفتيين الذين تم توقيفهما على الحدود الشرقية من الجانب السوري

LBCI
أمن وقضاء
09:39

غادر ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقود

LBCI
حال الطقس
02:46

الطقس مستقر وهذه تفاصيله...

LBCI
أمن وقضاء
03:21

إنطلاق المرحلة الخامسة من العودة المنظمة للنازحين السوريين... هذه التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

ابرز مفاتيح المخدرات في جبل لبنان: اسماؤهم وخارطة عملهم

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More