مفوضية التقدمي: تعديل شروط تسجيل التلامذة غير اللبنانيين في المدارس والثانويات ضمن تسجيل النازحين من السويداء ومحافظات سورية أخرى

بتوجيهات من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، واكب اللقاء الديمقراطي ملف التعليم لضمان تسجيل الطلبة السوريين الذين نزحوا من السويداء، من جراء أعمال العنف التي طالت المحافظة، وغيرها من المحافظات السورية.



وعليه، أصدرت وزارة التربية اليوم، قراراً عدّلت فيه شروط تسجيل التلامذة غير اللبنانيين في المدارس والثانويات الرسمية المعتمدة لدوام بعد الظهر للعام ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦.



وبموجب هذا القرار، يتوجّب على مديري المدارس والثانويات المعتمدة في دوام بعد الظهر، أن يعمدوا إلى تسجيل الطلبة غير الحائزين على بطاقة اقامة لبنانية قانونية، أو الذين لم يباشروا باجراءات الحصول على الاقامة، ضمن برنامج "NSL"، وفق معايير وشروط محددّة.



وبذلك يكون التقدمي قد ضمن تسجيل النازحين من السويداء ومحافظات سوريّة أخرى، لعدم انقطاعهم عن التعليم.



ويجدد التقدمي في المناسبة شكر فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ونائب رئيس الحكومة طارق متري، والمدير العام للأمن العام حسن شقير، ووزيرة التربية ريما كرامي.

