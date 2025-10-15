تسريب صور جوازات سفر الوفد السوري يثير ضجة... وطارق متري يعلن فتح تحقيق

ملفان بارزان في لبنان ملف حصرية السلاح وملف العلاقات مع سوريا.



في الملف الاول، اجتماع للميكانيزم في الناقورة اليوم,عرض فيه لبنان للخروقات الاسرائيلية.



اما في الملف الثاني,وبينما تُحاول سلطات البلدين ترتيب العلاقات وتسوية الملفات العالقة، الناشطة السياسية عليا منصور تكشف تسريب صور جوازات سفر للوفد السوري الرسمي الذي زار بيروت،وهي نشرت عبر صفحة اسمها "اسد النخبة العلوية".



نائب رئيس الحكومة طارق متري تحدث لل lbci عما حدث وتعهد بملاحقة من سرب صور الجوازا.



