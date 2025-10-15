اللواء عبد الله عاد جريحَي مفرزة استقصاء جبل لبنان: قوى الأمن تفتخر برجالها

عاد المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، أمس، النقيب والمعاون من مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي، اللذين يتلقيان العلاج في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت، إثر إصابتهما بتاريخ 12-10-2025 أثناء قيامهما بعملية توقيف أحد أخطر المطلوبين بترويج المخدرات في محلة السعديات.



وفي خلال الزيارة، اطمأن اللواء عبد الله على حالتهما الصحية وتمنى لهما الشفاء العاجل، مشيدًا بشجاعتهما وتفانيهما في تنفيذ المهام الموكلة إليهما بكل احترافية.



وأكد أن قوى الأمن الداخلي تفتخر برجالها الذين يضحون بأنفسهم في سبيل مكافحة الجريمة وتوقيف المطلوبين والحفاظ على أمن المواطنين والمقيمين، مشددًا على أن التفاني والشجاعة هما أساس قوة المؤسسة الأمنية واستمراريتها في مواجهة التحديات.