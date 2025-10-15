الأخبار
وزير الزراعة لـ"حوار المرحلة": قضية مياه تنورين أخذت حجما أكبر مما تستحق... والإنتخابات "ما رح تطير"

أخبار لبنان
2025-10-15 | 15:39
4min
وزير الزراعة لـ"حوار المرحلة": قضية مياه تنورين أخذت حجما أكبر مما تستحق... والإنتخابات "ما رح تطير"

شدد وزير الزراعة نزار هاني على أن قضية مياه تنورين أخذت حجما أكبر مما تستحق، معتبرا أن القرار لم يكن يجب أن يتسرب الى الإعلام.

وقال في حديث لبرنامج "حوار المرحلة" عبر الـLBCI: "لم أكن أعلم كيف أخذت العينات وأين تم فحصها ولكنني وقعت لأنني أخذت الموضوع في اطاره التقني وبالثقة الموجودة بيني وبين وزير الصحة العامة"، مضيفا: "لو كنت أعلم أن الأمر سيضخم بهذا الحجم لما وقعت".

وكشف هاني أن جزءا من عينات مياه تنورين بدأ فحصها منذ صباح أمس في مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية. وطمأن أن هذه العينات نظيفة ولا مشكلة فيها، لافتا الى أن النتيجة النهائية تصدر غدا صباحا.

وقال: "أنا أشرب من مياه تنورين وسأظل، وتسريب القرار الى الاعلام خطأ وكل هذه الحملة الاعلامية خطأ ومن سرّب القرار يجب أن يتحمل المسؤولية". 

وأكد وزير الزراعة أن كل الكلام ينتهي غدا بصدور النتائج.
 
 
من جهة أخرى، شدد وزير الزراعة على أن لبنان بحاجة الى الهدوء والى وقف الحروب ووقف الاعتداءات. وأوضح أن المطلوب اليوم وقف الاعتداءات على لبنان، وانسحاب الإسرائيلي من النقاط الخمس وإعادة الأسرى اللبنانيين. وأكد أن لبنان أدى دوره لجهة الورقة الأميركية. 

ولفت الى أن الخطة التي وضعها الجيش بشأن حصر السلاح هي خطة واضحة مؤلفة من مراحل زمنية وتنتقل من منطقة الى آخرى. وقال: "في جنوب الليطاني، يقول قائد الجيش إن كل الأمور "مسهلة" ولا تأخير الا التأخير التقني واللوجستي"، موضحا أن الجيش بحاجة الى الدعم بالعناصر والمعدات لتسريع العملية. 

وقال: "قائد الجيش يؤكد ألا عائق على الأرض في موضوع حصر السلاح ولكن الأمر يحتاج الى وقت". 
 
وعن اضاءة صخرة الروشة، قال الوزير هاني: "هناك جمعية أخذت ترخيصا وخالفته واتخذ قرار بحقها"، مضيفا: "لدينا هموم أكبر بكثير من صخرة الروشة".
 
 
وفي موضوع الإنتخابات النيابية، أكد وزير الزراعة أن الإنتخابات "ما رح تطير"، مشيرا الى أن الحكومة مصرة على إجراء الإنتخابات في وقتها".
 
 
على صعيد آخر، كشف هاني أن موازنة وزارة الزراعة تشكل 0.43 من الموازنة العامة. ولفت الى أن "القطاع الزراعي يشكل 9% من الناتج القومي الوطني".
 
وأشار الى أن "كل الأسواق الخليجية مفتوحة أمام لبنان، باستثناء السوق السعودية"، قائلا: "المشكلة أننا نصل الى هذه الأسواق عبر طريق البحر ونحن بحاجة الى السعودية كي نفتح طريق البرّ". 
 

أخبار لبنان

الزراعة

لـ"حوار

المرحلة":

تنورين

تستحق...

والإنتخابات

"ما

تطير"

كرامي أكدت أمام رئيسي بلديتي القليعات وتل حياة دعم الوزارة لتوسعة المدارس في عكار
أمن الدولة: توقيف متورطَين بتزوير مستندات تملّك شقة سكنية
LBCI السابق

