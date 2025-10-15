الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
البقاع
12
o
الجنوب
21
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
طريق
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
البقاع
12
o
الجنوب
21
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزير الزراعة لـ"حوار المرحلة": قضية مياه تنورين أخذت حجما أكبر مما تستحق... والإنتخابات "ما رح تطير"
أخبار لبنان
2025-10-15 | 15:39
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
وزير الزراعة لـ"حوار المرحلة": قضية مياه تنورين أخذت حجما أكبر مما تستحق... والإنتخابات "ما رح تطير"
شدد وزير الزراعة نزار هاني على أن قضية مياه تنورين أخذت حجما أكبر مما تستحق، معتبرا أن القرار لم يكن يجب أن يتسرب الى الإعلام.
وقال في حديث لبرنامج "حوار المرحلة" عبر الـLBCI: "لم أكن أعلم كيف أخذت العينات وأين تم فحصها ولكنني وقعت لأنني أخذت الموضوع في اطاره التقني وبالثقة الموجودة بيني وبين وزير الصحة العامة"، مضيفا: "لو كنت أعلم أن الأمر سيضخم بهذا الحجم لما وقعت".
وكشف هاني أن جزءا من عينات مياه تنورين بدأ فحصها منذ صباح أمس في مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية. وطمأن أن هذه العينات نظيفة ولا مشكلة فيها، لافتا الى أن النتيجة النهائية تصدر غدا صباحا.
وقال: "أنا أشرب من مياه تنورين وسأظل، وتسريب القرار الى الاعلام خطأ وكل هذه الحملة الاعلامية خطأ ومن سرّب القرار يجب أن يتحمل المسؤولية".
وأكد وزير الزراعة أن كل الكلام ينتهي غدا بصدور النتائج.
من جهة أخرى، شدد وزير الزراعة على أن لبنان بحاجة الى الهدوء والى وقف الحروب ووقف الاعتداءات. وأوضح أن المطلوب اليوم وقف الاعتداءات على لبنان، وانسحاب الإسرائيلي من النقاط الخمس وإعادة الأسرى اللبنانيين. وأكد أن لبنان أدى دوره لجهة الورقة الأميركية.
ولفت الى أن الخطة التي وضعها الجيش بشأن حصر السلاح هي خطة واضحة مؤلفة من مراحل زمنية وتنتقل من منطقة الى آخرى. وقال: "في جنوب الليطاني، يقول قائد الجيش إن كل الأمور "مسهلة" ولا تأخير الا التأخير التقني واللوجستي"، موضحا أن الجيش بحاجة الى الدعم بالعناصر والمعدات لتسريع العملية.
وقال: "قائد الجيش يؤكد ألا عائق على الأرض في موضوع حصر السلاح ولكن الأمر يحتاج الى وقت".
وعن اضاءة صخرة الروشة، قال الوزير هاني: "هناك جمعية أخذت ترخيصا وخالفته واتخذ قرار بحقها"، مضيفا: "لدينا هموم أكبر بكثير من صخرة الروشة".
وفي موضوع الإنتخابات النيابية، أكد وزير الزراعة أن الإنتخابات "ما رح تطير"، مشيرا الى أن الحكومة مصرة على إجراء الإنتخابات في وقتها".
على صعيد آخر، كشف هاني أن موازنة وزارة الزراعة تشكل 0.43 من الموازنة العامة. ولفت الى أن "القطاع الزراعي يشكل 9% من الناتج القومي الوطني".
وأشار الى أن "كل الأسواق الخليجية مفتوحة أمام لبنان، باستثناء السوق السعودية"، قائلا: "المشكلة أننا نصل الى هذه الأسواق عبر طريق البحر ونحن بحاجة الى السعودية كي نفتح طريق البرّ".
أخبار لبنان
الزراعة
لـ"حوار
المرحلة":
تنورين
تستحق...
والإنتخابات
"ما
تطير"
التالي
كرامي أكدت أمام رئيسي بلديتي القليعات وتل حياة دعم الوزارة لتوسعة المدارس في عكار
أمن الدولة: توقيف متورطَين بتزوير مستندات تملّك شقة سكنية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
14:35
وزير الزراعة لـ"حوار المرحلة": موضوع مياه تنورين أخذ حجما "أكثر ما بيستاهل"
آخر الأخبار
14:35
وزير الزراعة لـ"حوار المرحلة": موضوع مياه تنورين أخذ حجما "أكثر ما بيستاهل"
0
أخبار لبنان
2025-10-14
وزير الزراعة: وزارة الصحة أخذت 11 عينة جديدة من مياه تنورين ستصدر نتائجها تباعًا
أخبار لبنان
2025-10-14
وزير الزراعة: وزارة الصحة أخذت 11 عينة جديدة من مياه تنورين ستصدر نتائجها تباعًا
0
آخر الأخبار
15:27
وزير الزراعة لـ"حوار المرحلة" عن اضاءة صخرة الروشة: هناك جمعية أخذت ترخيصا وخالفته واتُخذ قرار بحقها ولدينا هموم أكبر بكثير من صخرة الروشة
آخر الأخبار
15:27
وزير الزراعة لـ"حوار المرحلة" عن اضاءة صخرة الروشة: هناك جمعية أخذت ترخيصا وخالفته واتُخذ قرار بحقها ولدينا هموم أكبر بكثير من صخرة الروشة
0
آخر الأخبار
14:48
وزير الزراعة نزار هاني لـ"حوار المرحلة": لدينا تحديات لا تحصى ولا تعد ولا يمكن تحويل كل قضية إلى موضوع طائفي أو إلى قضية رأي عام
آخر الأخبار
14:48
وزير الزراعة نزار هاني لـ"حوار المرحلة": لدينا تحديات لا تحصى ولا تعد ولا يمكن تحويل كل قضية إلى موضوع طائفي أو إلى قضية رأي عام
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
15:32
وليد جنبلاط يستقبل سفير الصين لدى لبنان
أخبار لبنان
15:32
وليد جنبلاط يستقبل سفير الصين لدى لبنان
0
أخبار لبنان
15:30
الجميّل يستقبل سفير الصين لدى لبنان... وهذا ما جرى تأكيده
أخبار لبنان
15:30
الجميّل يستقبل سفير الصين لدى لبنان... وهذا ما جرى تأكيده
0
تقارير نشرة الاخبار
14:18
مؤسسة CMA CGM نموذج في دعم التعليم
تقارير نشرة الاخبار
14:18
مؤسسة CMA CGM نموذج في دعم التعليم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
من لبنان الى سوريا... عودة النازحين تتواصل
تقارير نشرة الاخبار
13:39
من لبنان الى سوريا... عودة النازحين تتواصل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
إليكم تفاصيل قصّة ملف مياه "تنورين"
تقارير نشرة الاخبار
13:14
إليكم تفاصيل قصّة ملف مياه "تنورين"
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-04
مسيرات الجيش اللبناني ترعب كارتيل المخدرات... صور جوية وبرية خاصة لخطورة العصابات
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-04
مسيرات الجيش اللبناني ترعب كارتيل المخدرات... صور جوية وبرية خاصة لخطورة العصابات
0
أخبار لبنان
13:29
تسريب صور جوازات سفر الوفد السوري يثير ضجة... وطارق متري يعلن فتح تحقيق
أخبار لبنان
13:29
تسريب صور جوازات سفر الوفد السوري يثير ضجة... وطارق متري يعلن فتح تحقيق
0
آخر الأخبار
2025-10-14
الوكالة الوطنية للإعلام: "جمعية الرسالة للاسعاف الصحي" نقلت حالة خطرة جداً جراء استهداف اسرائيلي لدراجة نارية على طريق وادي جيلو مدخل الخزامى
آخر الأخبار
2025-10-14
الوكالة الوطنية للإعلام: "جمعية الرسالة للاسعاف الصحي" نقلت حالة خطرة جداً جراء استهداف اسرائيلي لدراجة نارية على طريق وادي جيلو مدخل الخزامى
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:21
7 منتخبات عربية في نهائيات كأس العالم للمرة الأولى
تقارير نشرة الاخبار
14:21
7 منتخبات عربية في نهائيات كأس العالم للمرة الأولى
0
تقارير نشرة الاخبار
14:18
مؤسسة CMA CGM نموذج في دعم التعليم
تقارير نشرة الاخبار
14:18
مؤسسة CMA CGM نموذج في دعم التعليم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
من لبنان الى سوريا... عودة النازحين تتواصل
تقارير نشرة الاخبار
13:39
من لبنان الى سوريا... عودة النازحين تتواصل
0
أخبار لبنان
13:34
مسألة التلوث تتحوّل إلى ابتزاز؟ التفاصيل مع صاحب شركة زيت بولس
أخبار لبنان
13:34
مسألة التلوث تتحوّل إلى ابتزاز؟ التفاصيل مع صاحب شركة زيت بولس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
الشرع في الكرملين... عدوّ الأمس ضيف اليوم
تقارير نشرة الاخبار
13:32
الشرع في الكرملين... عدوّ الأمس ضيف اليوم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
خطف لبنانيَين على الحدود مع سوريا… والتنسيق الأمني أنقذ الموقف!
تقارير نشرة الاخبار
13:32
خطف لبنانيَين على الحدود مع سوريا… والتنسيق الأمني أنقذ الموقف!
0
أخبار لبنان
13:29
تسريب صور جوازات سفر الوفد السوري يثير ضجة... وطارق متري يعلن فتح تحقيق
أخبار لبنان
13:29
تسريب صور جوازات سفر الوفد السوري يثير ضجة... وطارق متري يعلن فتح تحقيق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
سيناريو لبنان... هل يتكرر في غزة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:29
سيناريو لبنان... هل يتكرر في غزة؟
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:47
مقدمة النشرة المسائية 15-10-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:47
مقدمة النشرة المسائية 15-10-2025
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
06:30
وزير الصحة للـLBCI: ملف مياه "تنورين" تقنيّ بحْت والوزارة وُجدت أمام خيارين
أخبار لبنان
06:30
وزير الصحة للـLBCI: ملف مياه "تنورين" تقنيّ بحْت والوزارة وُجدت أمام خيارين
2
صحف اليوم
01:10
مكتب السيستاني حذَّر “حزب الله” من تبعات خطيرة لحرب بلا قواعد (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
01:10
مكتب السيستاني حذَّر “حزب الله” من تبعات خطيرة لحرب بلا قواعد (الشرق الأوسط)
3
أخبار لبنان
13:16
اللواء عبد الله عاد جريحَي مفرزة استقصاء جبل لبنان: قوى الأمن تفتخر برجالها
أخبار لبنان
13:16
اللواء عبد الله عاد جريحَي مفرزة استقصاء جبل لبنان: قوى الأمن تفتخر برجالها
4
أمن وقضاء
09:39
غادر ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقود
أمن وقضاء
09:39
غادر ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقود
5
حال الطقس
02:46
الطقس مستقر وهذه تفاصيله...
حال الطقس
02:46
الطقس مستقر وهذه تفاصيله...
6
خبر عاجل
11:23
ثلاث غارات اسرائيلية تستهدف بلدة صديقين
خبر عاجل
11:23
ثلاث غارات اسرائيلية تستهدف بلدة صديقين
7
أمن وقضاء
03:21
إنطلاق المرحلة الخامسة من العودة المنظمة للنازحين السوريين... هذه التفاصيل
أمن وقضاء
03:21
إنطلاق المرحلة الخامسة من العودة المنظمة للنازحين السوريين... هذه التفاصيل
8
أخبار لبنان
11:39
سلام ترأس اجتماعا عرض أوضاع السجناء واطلع من القضاة على الأجواء الإيجابية في قصور العدل
أخبار لبنان
11:39
سلام ترأس اجتماعا عرض أوضاع السجناء واطلع من القضاة على الأجواء الإيجابية في قصور العدل
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More