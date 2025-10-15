وليد جنبلاط يستقبل سفير الصين لدى لبنان

إستقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في دارته في كليمنصو، سفير الصين لدى لبنان تشين تشاون دونغ، وعرضا للأوضاع العامة في ضوء التطورات، محلياً وإقليمياً.