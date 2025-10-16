الرئيس عون استقبل سلامة واللواء لاوندوس

اطّلع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من المدير العام لأمن الدولة اللواء إدغار لاوندوس على عمل المديرية في مجال مكافحة الفساد في الإدارات والمؤسسات الرسمية وضبط المخالفات وإحالة المرتكبين على القضاء المختص.

كما عرض مع وزير الثقافة غسّان سلامة للأوضاع العامة والتطورات الإقليمية، ولسبل معالجة انعكاساتها على الساحة اللبنانية.