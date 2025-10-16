مسؤول أميركي يبلغ عائلات القتلى بخطة لإعادة الجثث... وكاتس يوجّه الجيش بوضع خطة شاملة ضد حماس

أفادت الزميلة أمال شحادة بأن مسؤولًا أميركيًا أبلغ عائلات "الأسرى الإسرائيليين المقتولين" في غزة أن واشنطن أعدّت خطة لكيفية إعادة جميع الجثث إلى ذويهم.



جاء هذا التطور في وقت أعلن فيه وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس أنه أوعز لقيادة الجيش بوضع "خطة شاملة" لهزيمة حركة حماس في غزة تحسبًا لاستئناف العمليات العسكرية في حال خرقت الحركة اتفاق وقف إطلاق النار. وأضاف كاتس أن التحضيرات تشمل سيناريوهات متعددة بينها احتمال عدم الإفراج عن جميع الجثث، ما يعكس حزمة من الخيارات العسكرية واللوجستية التي تُعدّها تل أبيب في ظلّ التوتر القائم.



المسألة تفتح ملفًا إنسانيًا وحسّاسًا يتعلق بمصير القتلى وحقوق العائلات، في وقت لا تزال المفاوضات والمؤتمرات الإقليمية والدولية تعمل على تثبيت هدنة موسعة وسبل تسليم الأسرى.