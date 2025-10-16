الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
25
o
الجنوب
25
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
25
o
الجنوب
25
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
كرامي عرضت شؤونا تربوية مع نائب المدير العام للوكالة السويسرية واتحاد المؤسسات الخاصة
أخبار لبنان
2025-10-16 | 03:12
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
كرامي عرضت شؤونا تربوية مع نائب المدير العام للوكالة السويسرية واتحاد المؤسسات الخاصة
اجتمعت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي مع نائب المدير العام للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون ديدييه شاسو ، على رأس وفد ضم رئيسة قسم الشرق الأوسط السيدة ليزا مانيوليه، القائم بأعمال سفارة سويسرا في بيروت فانسان باسكييه، نائبة مدير مكتب الوكالة في لبنان لين كالدر ومدير البرامج التربوية في السفارة في بيروت هراغ أفيدانيان، وتم البحث في التعاون المشترك للمستقبل .
بداية، رحبت كرامي بالوفد، ووجهت من خلالهم تحية شكر إلى الوكالة والحكومة السويسرية على "الدعم الذي قدموه إلى الصندوق الائتماني لدعم التربية والتعليم TREF"، ووضعتهم في أجواء الإصلاح والتطوير التربوي الذي تقوم به.
ثم عبّر رئيس الوفد عن "ارتياحه للتطوير والإصلاحات التي تقوم بها الوزيرة"، وأكد "أهمية ان يتوافر لكل ولد في لبنان مقعد دراسي والحق في التعليم"، مبديا "الاستعداد لمتابعة التعاون والدعم".
اتحاد المؤسسات الخاصة
والتقت الوزيرة كرامي وفد اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة برئاسة منسق الاتحاد الأب يوسف نصر، في حضور رئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الاشقر والمستشار القانوني الخاص المحامي فهمي كرامي، وتناول البحث موضوع القرار الرقم 1167 المتعلق بآلية تنظيم اللوائح الإسمية في المدارس الخاصة وتبريرها ، الموازنة الإلكترونية ، المدارس المجانية، وبراءة الذمة في صندوق التعويضات، اضافة الى موضوع الامتحانات الرسمية بصورة عامة، ومواضيع أخرى آنية.واتسم اللقاء بالإيجابية والتعاون.
أخبار لبنان
شؤونا
تربوية
المدير
العام
للوكالة
السويسرية
واتحاد
المؤسسات
الخاصة
التالي
ابانيارا للرئيس عون: الخفض التدريجي لليونيفيل لن يؤثّر على التنسيق القائم ولا على استمرار دعم الجيش في منطقة العمليات الدولية
مسؤول أميركي يبلغ عائلات القتلى بخطة لإعادة الجثث... وكاتس يوجّه الجيش بوضع خطة شاملة ضد حماس
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-15
كرامي للتربويين: جهودكم أساس في تعافي ونهضة الوطن
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-15
كرامي للتربويين: جهودكم أساس في تعافي ونهضة الوطن
0
أخبار لبنان
2025-09-08
كرامي أطلقت العمل ببرنامج التدخل التربوي لمعالجة الثغر في الكفايات التأسيسية
أخبار لبنان
2025-09-08
كرامي أطلقت العمل ببرنامج التدخل التربوي لمعالجة الثغر في الكفايات التأسيسية
0
أخبار لبنان
2025-09-12
وزير الدفاع أمام وفد من نقابة أصحاب المدارس الخاصة في الأطراف: المؤسسات التربوية من ركائز الإستقرار الإجتماعي
أخبار لبنان
2025-09-12
وزير الدفاع أمام وفد من نقابة أصحاب المدارس الخاصة في الأطراف: المؤسسات التربوية من ركائز الإستقرار الإجتماعي
0
أخبار لبنان
2025-09-17
كرامي باركت إنطلاقة العام الدراسي وبحثت مع سفيرة النروج في تفعيل التعاون
أخبار لبنان
2025-09-17
كرامي باركت إنطلاقة العام الدراسي وبحثت مع سفيرة النروج في تفعيل التعاون
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:21
شقير والنقابة اللبنانية للدواجن يرفعان الصوت: لحماية مصانع مصنعات الدواجن
أخبار لبنان
08:21
شقير والنقابة اللبنانية للدواجن يرفعان الصوت: لحماية مصانع مصنعات الدواجن
0
اقتصاد
08:14
الضمان يكشف نتائج خطة التفتيش على المؤسسات
اقتصاد
08:14
الضمان يكشف نتائج خطة التفتيش على المؤسسات
0
أخبار لبنان
08:08
الوزيرة السيد من واشنطن: نعمل على تأمين دعمٍ لشبكة الأمان… وملف النازحين حاضر بقوة
أخبار لبنان
08:08
الوزيرة السيد من واشنطن: نعمل على تأمين دعمٍ لشبكة الأمان… وملف النازحين حاضر بقوة
0
أخبار لبنان
07:50
الرئيس عون: عديد الجيش الموجود جنوب الليطاني سيزداد تباعا
أخبار لبنان
07:50
الرئيس عون: عديد الجيش الموجود جنوب الليطاني سيزداد تباعا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
05:42
الأب يوسف نصر للـLBCI: مستعدون للإصلاح والتدقيق المالي في المدارس الخاصة...
أخبار لبنان
05:42
الأب يوسف نصر للـLBCI: مستعدون للإصلاح والتدقيق المالي في المدارس الخاصة...
0
آخر الأخبار
07:36
وزارة الصحة في غزة: عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 يرتفع إلى 67967 شهيدا و170179 مصابا
آخر الأخبار
07:36
وزارة الصحة في غزة: عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 يرتفع إلى 67967 شهيدا و170179 مصابا
0
آخر الأخبار
07:49
الذهب يرتفع بنحو 1% في المعاملات الفورية ليصل لمستوى قياسي جديد عند 4247.49 دولارا للأونصة
آخر الأخبار
07:49
الذهب يرتفع بنحو 1% في المعاملات الفورية ليصل لمستوى قياسي جديد عند 4247.49 دولارا للأونصة
0
اقتصاد
08:14
الضمان يكشف نتائج خطة التفتيش على المؤسسات
اقتصاد
08:14
الضمان يكشف نتائج خطة التفتيش على المؤسسات
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:08
الوزيرة السيد من واشنطن: نعمل على تأمين دعمٍ لشبكة الأمان… وملف النازحين حاضر بقوة
أخبار لبنان
08:08
الوزيرة السيد من واشنطن: نعمل على تأمين دعمٍ لشبكة الأمان… وملف النازحين حاضر بقوة
0
آخر الأخبار
06:12
نتنياهو: إسرائيل ستحقق جميع أهداف حرب غزة
آخر الأخبار
06:12
نتنياهو: إسرائيل ستحقق جميع أهداف حرب غزة
0
أخبار لبنان
05:51
سلام من صيدا: مشروعنا استعادة الدولة ونعمل لعقد مؤتمر دولي لدعم الأجهزة الأمنية والإعمار
أخبار لبنان
05:51
سلام من صيدا: مشروعنا استعادة الدولة ونعمل لعقد مؤتمر دولي لدعم الأجهزة الأمنية والإعمار
0
أخبار لبنان
04:12
هذا ما طرحه نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض خلال لقائه الرئيس سلام...
أخبار لبنان
04:12
هذا ما طرحه نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض خلال لقائه الرئيس سلام...
0
أخبار لبنان
04:09
النائب فضل الله: التعاون ضروري كي لا تكون المتغيرات على حساب البلد
أخبار لبنان
04:09
النائب فضل الله: التعاون ضروري كي لا تكون المتغيرات على حساب البلد
0
أخبار لبنان
20:03
اجتماعات الوفد اللبناني مع صندوق النقد مستمرة..ووزير المالية يتحدّث بالتفاصيل للـLBCI
أخبار لبنان
20:03
اجتماعات الوفد اللبناني مع صندوق النقد مستمرة..ووزير المالية يتحدّث بالتفاصيل للـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
14:21
7 منتخبات عربية في نهائيات كأس العالم للمرة الأولى
تقارير نشرة الاخبار
14:21
7 منتخبات عربية في نهائيات كأس العالم للمرة الأولى
0
تقارير نشرة الاخبار
14:18
مؤسسة CMA CGM نموذج في دعم التعليم
تقارير نشرة الاخبار
14:18
مؤسسة CMA CGM نموذج في دعم التعليم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
من لبنان الى سوريا... عودة النازحين تتواصل
تقارير نشرة الاخبار
13:39
من لبنان الى سوريا... عودة النازحين تتواصل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
13:16
اللواء عبد الله عاد جريحَي مفرزة استقصاء جبل لبنان: قوى الأمن تفتخر برجالها
أخبار لبنان
13:16
اللواء عبد الله عاد جريحَي مفرزة استقصاء جبل لبنان: قوى الأمن تفتخر برجالها
2
أخبار لبنان
01:59
سقوط حافلة مدرسة تقل طلابا في منطقة بشامون (فيديو)
أخبار لبنان
01:59
سقوط حافلة مدرسة تقل طلابا في منطقة بشامون (فيديو)
3
أمن وقضاء
09:39
غادر ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقود
أمن وقضاء
09:39
غادر ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقود
4
خبر عاجل
11:23
ثلاث غارات اسرائيلية تستهدف بلدة صديقين
خبر عاجل
11:23
ثلاث غارات اسرائيلية تستهدف بلدة صديقين
5
أخبار لبنان
11:39
سلام ترأس اجتماعا عرض أوضاع السجناء واطلع من القضاة على الأجواء الإيجابية في قصور العدل
أخبار لبنان
11:39
سلام ترأس اجتماعا عرض أوضاع السجناء واطلع من القضاة على الأجواء الإيجابية في قصور العدل
6
تقارير نشرة الاخبار
13:14
إليكم تفاصيل قصّة ملف مياه "تنورين"
تقارير نشرة الاخبار
13:14
إليكم تفاصيل قصّة ملف مياه "تنورين"
7
أخبار لبنان
13:29
تسريب صور جوازات سفر الوفد السوري يثير ضجة... وطارق متري يعلن فتح تحقيق
أخبار لبنان
13:29
تسريب صور جوازات سفر الوفد السوري يثير ضجة... وطارق متري يعلن فتح تحقيق
8
أخبار لبنان
13:34
مسألة التلوث تتحوّل إلى ابتزاز؟ التفاصيل مع صاحب شركة زيت بولس
أخبار لبنان
13:34
مسألة التلوث تتحوّل إلى ابتزاز؟ التفاصيل مع صاحب شركة زيت بولس
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More