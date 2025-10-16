الأخبار
كرامي عرضت شؤونا تربوية مع نائب المدير العام للوكالة السويسرية واتحاد المؤسسات الخاصة

أخبار لبنان
2025-10-16 | 03:12
كرامي عرضت شؤونا تربوية مع نائب المدير العام للوكالة السويسرية واتحاد المؤسسات الخاصة
كرامي عرضت شؤونا تربوية مع نائب المدير العام للوكالة السويسرية واتحاد المؤسسات الخاصة

 اجتمعت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي مع نائب المدير العام للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون ديدييه شاسو ، على رأس وفد ضم رئيسة قسم الشرق الأوسط السيدة ليزا مانيوليه، القائم بأعمال سفارة سويسرا في بيروت فانسان باسكييه، نائبة مدير مكتب الوكالة في لبنان لين كالدر ومدير البرامج التربوية في السفارة في بيروت هراغ أفيدانيان، وتم البحث في التعاون المشترك للمستقبل . 

بداية، رحبت كرامي بالوفد، ووجهت من خلالهم تحية شكر  إلى الوكالة والحكومة السويسرية على "الدعم الذي قدموه إلى الصندوق الائتماني لدعم التربية والتعليم TREF"، ووضعتهم في أجواء الإصلاح والتطوير التربوي الذي تقوم به. 

ثم عبّر رئيس الوفد عن "ارتياحه للتطوير  والإصلاحات التي تقوم بها الوزيرة"، وأكد  "أهمية ان يتوافر لكل ولد في لبنان مقعد دراسي والحق في التعليم"، مبديا "الاستعداد لمتابعة التعاون والدعم".

اتحاد المؤسسات الخاصة

والتقت الوزيرة كرامي وفد اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة برئاسة منسق الاتحاد  الأب يوسف نصر، في حضور رئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الاشقر   والمستشار القانوني الخاص المحامي فهمي كرامي، وتناول البحث موضوع القرار الرقم 1167  المتعلق بآلية تنظيم اللوائح الإسمية في المدارس الخاصة وتبريرها ، الموازنة الإلكترونية ، المدارس المجانية، وبراءة الذمة في صندوق التعويضات، اضافة الى موضوع الامتحانات الرسمية بصورة عامة، ومواضيع أخرى آنية.واتسم اللقاء بالإيجابية والتعاون.
 

أخبار لبنان

شؤونا

تربوية

المدير

العام

للوكالة

السويسرية

واتحاد

المؤسسات

الخاصة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-15

كرامي للتربويين: جهودكم أساس في تعافي ونهضة الوطن

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-08

كرامي أطلقت العمل ببرنامج التدخل التربوي لمعالجة الثغر في الكفايات التأسيسية

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-12

وزير الدفاع أمام وفد من نقابة أصحاب المدارس الخاصة في الأطراف: المؤسسات التربوية من ركائز الإستقرار الإجتماعي

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-17

كرامي باركت إنطلاقة العام الدراسي وبحثت مع سفيرة النروج في تفعيل التعاون

LBCI
أخبار لبنان
08:21

شقير والنقابة اللبنانية للدواجن يرفعان الصوت: لحماية مصانع مصنعات الدواجن

LBCI
اقتصاد
08:14

الضمان يكشف نتائج خطة التفتيش على المؤسسات

LBCI
أخبار لبنان
08:08

الوزيرة السيد من واشنطن: نعمل على تأمين دعمٍ لشبكة الأمان… وملف النازحين حاضر بقوة

LBCI
أخبار لبنان
07:50

الرئيس عون: عديد الجيش الموجود جنوب الليطاني سيزداد تباعا

LBCI
أخبار لبنان
05:42

الأب يوسف نصر للـLBCI: مستعدون للإصلاح والتدقيق المالي في المدارس الخاصة...

LBCI
آخر الأخبار
07:36

وزارة الصحة في غزة: عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 يرتفع إلى 67967 شهيدا و170179 مصابا

LBCI
آخر الأخبار
07:49

الذهب يرتفع بنحو 1% في المعاملات الفورية ليصل لمستوى قياسي جديد عند 4247.49 دولارا للأونصة

LBCI
اقتصاد
08:14

الضمان يكشف نتائج خطة التفتيش على المؤسسات

LBCI
أخبار لبنان
08:08

الوزيرة السيد من واشنطن: نعمل على تأمين دعمٍ لشبكة الأمان… وملف النازحين حاضر بقوة

LBCI
آخر الأخبار
06:12

نتنياهو: إسرائيل ستحقق جميع أهداف حرب غزة

LBCI
أخبار لبنان
05:51

سلام من صيدا: مشروعنا استعادة الدولة ونعمل لعقد مؤتمر دولي لدعم الأجهزة الأمنية والإعمار

LBCI
أخبار لبنان
04:12

هذا ما طرحه نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض خلال لقائه الرئيس سلام...

LBCI
أخبار لبنان
04:09

النائب فضل الله: التعاون ضروري كي لا تكون المتغيرات على حساب البلد

LBCI
أخبار لبنان
20:03

اجتماعات الوفد اللبناني مع صندوق النقد مستمرة..ووزير المالية يتحدّث بالتفاصيل للـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:21

7 منتخبات عربية في نهائيات كأس العالم للمرة الأولى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:18

مؤسسة CMA CGM نموذج في دعم التعليم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

من لبنان الى سوريا... عودة النازحين تتواصل

LBCI
أخبار لبنان
13:16

اللواء عبد الله عاد جريحَي مفرزة استقصاء جبل لبنان: قوى الأمن تفتخر برجالها

LBCI
أخبار لبنان
01:59

سقوط حافلة مدرسة تقل طلابا في منطقة بشامون (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
09:39

غادر ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقود

LBCI
خبر عاجل
11:23

ثلاث غارات اسرائيلية تستهدف بلدة صديقين

LBCI
أخبار لبنان
11:39

سلام ترأس اجتماعا عرض أوضاع السجناء واطلع من القضاة على الأجواء الإيجابية في قصور العدل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

إليكم تفاصيل قصّة ملف مياه "تنورين"

LBCI
أخبار لبنان
13:29

تسريب صور جوازات سفر الوفد السوري يثير ضجة... وطارق متري يعلن فتح تحقيق

LBCI
أخبار لبنان
13:34

مسألة التلوث تتحوّل إلى ابتزاز؟ التفاصيل مع صاحب شركة زيت بولس

