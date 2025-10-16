0min

ابانيارا للرئيس عون: الخفض التدريجي لليونيفيل لن يؤثّر على التنسيق القائم ولا على استمرار دعم الجيش في منطقة العمليات الدولية

اكد قائد القوة الدولية العاملة في الجنوب الجنرال ديوداتو ابانيارا لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أنّ "الخفض التدريجي لليونيفيل لن يؤثّر على التنسيق القائم ولا على استمرار دعم الجيش اللبناني المنتشر في منطقة العمليات الدولية".