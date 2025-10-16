الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

هذا ما طرحه نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض خلال لقائه الرئيس سلام...

أخبار لبنان
2025-10-16 | 04:12
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
هذا ما طرحه نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض خلال لقائه الرئيس سلام...
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
هذا ما طرحه نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض خلال لقائه الرئيس سلام...

أخبار لبنان

المعلمين

المدارس

الخاصة

محفوض

لقائه

الرئيس

سلام...

LBCI التالي
بري يدعو إلى جلسة نيابية الثلاثاء لانتخاب أميني سر و3 مفوضين
النائب فضل الله: التعاون ضروري كي لا تكون المتغيرات على حساب البلد
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
08:31

الحوثيون: مقتل رئيس هيئة الأركان اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري

LBCI
أخبار لبنان
08:21

شقير والنقابة اللبنانية للدواجن يرفعان الصوت: لحماية مصانع مصنعات الدواجن

LBCI
اقتصاد
08:14

الضمان يكشف نتائج خطة التفتيش على المؤسسات

LBCI
أخبار لبنان
08:08

الوزيرة السيد من واشنطن: نعمل على تأمين دعمٍ لشبكة الأمان… وملف النازحين حاضر بقوة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:21

شقير والنقابة اللبنانية للدواجن يرفعان الصوت: لحماية مصانع مصنعات الدواجن

LBCI
اقتصاد
08:14

الضمان يكشف نتائج خطة التفتيش على المؤسسات

LBCI
أخبار لبنان
08:08

الوزيرة السيد من واشنطن: نعمل على تأمين دعمٍ لشبكة الأمان… وملف النازحين حاضر بقوة

LBCI
أخبار لبنان
07:50

الرئيس عون: عديد الجيش الموجود جنوب الليطاني سيزداد تباعا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
05:42

الأب يوسف نصر للـLBCI: مستعدون للإصلاح والتدقيق المالي في المدارس الخاصة...

LBCI
آخر الأخبار
07:36

وزارة الصحة في غزة: عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 يرتفع إلى 67967 شهيدا و170179 مصابا

LBCI
آخر الأخبار
07:49

الذهب يرتفع بنحو 1% في المعاملات الفورية ليصل لمستوى قياسي جديد عند 4247.49 دولارا للأونصة

LBCI
اقتصاد
08:14

الضمان يكشف نتائج خطة التفتيش على المؤسسات

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:08

الوزيرة السيد من واشنطن: نعمل على تأمين دعمٍ لشبكة الأمان… وملف النازحين حاضر بقوة

LBCI
آخر الأخبار
06:12

نتنياهو: إسرائيل ستحقق جميع أهداف حرب غزة

LBCI
أخبار لبنان
05:51

سلام من صيدا: مشروعنا استعادة الدولة ونعمل لعقد مؤتمر دولي لدعم الأجهزة الأمنية والإعمار

LBCI
أخبار لبنان
04:12

هذا ما طرحه نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض خلال لقائه الرئيس سلام...

LBCI
أخبار لبنان
04:09

النائب فضل الله: التعاون ضروري كي لا تكون المتغيرات على حساب البلد

LBCI
أخبار لبنان
20:03

اجتماعات الوفد اللبناني مع صندوق النقد مستمرة..ووزير المالية يتحدّث بالتفاصيل للـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:21

7 منتخبات عربية في نهائيات كأس العالم للمرة الأولى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:18

مؤسسة CMA CGM نموذج في دعم التعليم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

من لبنان الى سوريا... عودة النازحين تتواصل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
13:16

اللواء عبد الله عاد جريحَي مفرزة استقصاء جبل لبنان: قوى الأمن تفتخر برجالها

LBCI
أخبار لبنان
01:59

سقوط حافلة مدرسة تقل طلابا في منطقة بشامون (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
09:39

غادر ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقود

LBCI
خبر عاجل
11:23

ثلاث غارات اسرائيلية تستهدف بلدة صديقين

LBCI
أخبار لبنان
11:39

سلام ترأس اجتماعا عرض أوضاع السجناء واطلع من القضاة على الأجواء الإيجابية في قصور العدل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

إليكم تفاصيل قصّة ملف مياه "تنورين"

LBCI
أخبار لبنان
13:29

تسريب صور جوازات سفر الوفد السوري يثير ضجة... وطارق متري يعلن فتح تحقيق

LBCI
أخبار لبنان
13:34

مسألة التلوث تتحوّل إلى ابتزاز؟ التفاصيل مع صاحب شركة زيت بولس

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More