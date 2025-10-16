بري يدعو إلى جلسة نيابية الثلاثاء لانتخاب أميني سر و3 مفوضين

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة عامة في الساعة 11 من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 21/10/2025، وذلك لانتخاب أميني السر وثلاثة مفوضين. وجاء هذا القرار عملاً بأحكام الفقرة 2 من المادة 44 من الدستور والمادة 3 من النظام الداخلي لانتخاب الأمناء والمفوضين، وبما يقتضيه المادة 19 من النظام الداخلي لانتخاب أعضاء اللجان.