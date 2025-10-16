مخزومي من بعبدا: لبنان مدعوّ الى اغتنام فرصة انتهاء الحرب في غزة

رأى النائب فؤاد مخزومي بعد لقائه رئيس الجمهورية أنّ "إنهاء الحرب في غزة يحمل فرصًا كبيرة للمنطقة، ولبنان مدعوّ لاغتنام هذه الفرصة. ونحن نقف إلى جانب فخامة الرئيس في جهوده الرامية إلى تحقيق الاستقرار والسلام في بلادنا".وكان الرئيس عون عرض مع وزير الثقافة غسّان سلامة الأوضاع العامة لا سيما ملفات وزارة الثقافة والمشاريع التي يعمل عليها الوزير لجهة إعادة تأهيل قصر الاونيسكو وبيت الدين والمكتبة الوطنية عبر هبات خارجية. واستعرض الوزير سلامة الخطوات التي يقوم بها لجهة وقف التعديات على الآثار.