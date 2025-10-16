الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
20
o
الجنوب
23
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
25
o
متن
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
20
o
الجنوب
23
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
شقير والنقابة اللبنانية للدواجن يرفعان الصوت: لحماية مصانع مصنعات الدواجن
أخبار لبنان
2025-10-16 | 08:21
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
شقير والنقابة اللبنانية للدواجن يرفعان الصوت: لحماية مصانع مصنعات الدواجن
استقبل رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان وفداً من النقابة اللبنانية للدواجن ومصنعي الدجاج برئاسة وليم بطرس حيث تم البحث في أوضاع قطاع الدواجن ولا سيما المشاكل الكبيرة المستجدة التي تعاني منها مصانع مصنعات الدجاج جراء منع منتجاتها من الدخول إلى معظم الأسواق العربية مقابل السماح حديثاً للمنتجات العربية المماثلة بالدخول إلى لبنان من دون رسوم جمركية.
وشارك في الاجتماع بالإضافة الى بطرس وأمين سر الهيئات الاقتصادية ألفونس ديب، أعضاء الوفد المؤلف من: ريما فريجي، هشام العبدالله، سمير عاشور، نبيل شومان، جوزف مكاري وعلي حرقوص.
وبعد مناقشة هذا الملف من مختلف جوانبه، أصدر المجتمعون بياناً مشتركاً رفعوا فيه الصوت لحماية مصانع مصنعات الدواجن والحفاظ عليها، معتبرين أن إستمرار الواقع الحالي المتمثل بمنع إدخال المنتجات اللبنانية الى معظم الدول العربية وآخرها العراق، بمقابل السماح للمنتجات العربية المماثلة بالدخول الى لبنان من دون رسوم جمركية، يضع هذه المصانع بخطر وجودي مع ما يستتبع ذلك من تهديد ديمومة عمل آلاف العاملين فيها.
وطالب المجتمعون الوزرات والجهات المعنية بإتخاذ التدابير والخطوات اللازمة لحماية هذه الصناعة الواعدة، والتي تضم 9 مصانع بحجم إستثمارات يتخطى الـ100 مليون دولار، وبقدرة إنتاجية تفيض عن حاجات السوق اللبنانية بكثير، والتي باتت أوضاعها على شفير الإنهيار خصوصاً أن هناك مصنعين متوقفين عن العمل بشكل كلي، وباقي المصانع تعمل بأقل من 50 في المئة من طاقتها الإنتاجية.
ونبه البيان الى أن تداعيات هذه المشكلة لن تحصر بمصانع مصنعات الدجاج إنما ستطال أيضاً قطاع الدواجن برمته الذي يوظف أكثر من 23 ألف عائلة الذي يعتبر أكبر قطاعاً زراعياً في لبنان وركناً أساسياً في الأمن الغذائي اللبنانيي.
واتفق المجتمعون على استمرار التواصل ومتابعة هذه القضية للوصول إلى الحلول المحقة المناسبة.
أخبار لبنان
محمد شقير
النقابة اللبنانية للدواجن
الدواجن
التالي
آلان عون أكد تأييده لمسار رئيس الجمهورية: حان الوقت لوضع حدٍ للصراع مع إسرائيل
الضمان يكشف نتائج خطة التفتيش على المؤسسات
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-09-30
النقابة اللبنانية للدواجن ترفع الصوت: مصانع مصنعات الدجاج في خطر وجوديّ
أخبار لبنان
2025-09-30
النقابة اللبنانية للدواجن ترفع الصوت: مصانع مصنعات الدجاج في خطر وجوديّ
0
أمن وقضاء
2025-10-03
قوى الامن: ضبط مسلخَين غير شرعيّين للدواجن في الناعمة...
أمن وقضاء
2025-10-03
قوى الامن: ضبط مسلخَين غير شرعيّين للدواجن في الناعمة...
0
أخبار لبنان
2025-10-08
بحثٌ في أوضاع قطاع الزراعة وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لقطاع الدواجن
أخبار لبنان
2025-10-08
بحثٌ في أوضاع قطاع الزراعة وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لقطاع الدواجن
0
آخر الأخبار
2025-10-14
المنظمة العالمية لصحة الحيوان: العراق تعلن تفشي سلالة من فيروس إنفلونزا الطيور في دواجن بشمال البلاد
آخر الأخبار
2025-10-14
المنظمة العالمية لصحة الحيوان: العراق تعلن تفشي سلالة من فيروس إنفلونزا الطيور في دواجن بشمال البلاد
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
11:54
رئيس الحكومة عرض مع وفد فلسطيني أوضاع اللاجئين ومسار تسليم السلاح داخل المخيمات
أخبار لبنان
11:54
رئيس الحكومة عرض مع وفد فلسطيني أوضاع اللاجئين ومسار تسليم السلاح داخل المخيمات
0
أخبار لبنان
11:32
أدرعي: الجيش الاسرائيلي أغار على بنى تحتية تحت الأرض لحزب الله
أخبار لبنان
11:32
أدرعي: الجيش الاسرائيلي أغار على بنى تحتية تحت الأرض لحزب الله
0
أخبار لبنان
11:28
وزارة الصحة توضح مسار التحقيق في منتجات شركة "مياه تنورين"
أخبار لبنان
11:28
وزارة الصحة توضح مسار التحقيق في منتجات شركة "مياه تنورين"
0
أخبار لبنان
11:15
رجي: اتفاق غزة لا يزال في مراحله الأولى وموقف لبنان ثابتٌ في رفض أي تفاوض مباشر
أخبار لبنان
11:15
رجي: اتفاق غزة لا يزال في مراحله الأولى وموقف لبنان ثابتٌ في رفض أي تفاوض مباشر
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-09-07
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض ثلاث مسيّرات أُطلقت من اليمن
أخبار دولية
2025-09-07
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض ثلاث مسيّرات أُطلقت من اليمن
0
أخبار دولية
2025-09-07
العاهل الأردني يؤكد رفض أية إجراءات إسرائيلية لضم الضفة الغربية
أخبار دولية
2025-09-07
العاهل الأردني يؤكد رفض أية إجراءات إسرائيلية لضم الضفة الغربية
0
خبر عاجل
2025-09-25
وزير المال: هناك تقدم في المباحثات مع صندوق النقد الدوليّ لكن لم نصل بعد إلى اتفاق نهائيّ على برنامج وما زلنا بحاجة إلى بعض الوقت لأن قانون الفجوة المالية لم ينته العمل به بعد وهناك بعض الملاحظات على قانون اعادة تنظيم المصارف
خبر عاجل
2025-09-25
وزير المال: هناك تقدم في المباحثات مع صندوق النقد الدوليّ لكن لم نصل بعد إلى اتفاق نهائيّ على برنامج وما زلنا بحاجة إلى بعض الوقت لأن قانون الفجوة المالية لم ينته العمل به بعد وهناك بعض الملاحظات على قانون اعادة تنظيم المصارف
0
فنّ
2025-09-07
بعدما شوهد مع زوجته السابقة... جنيفر لوبيز في نزهة مع ابن طليقها الشهير (صور)
فنّ
2025-09-07
بعدما شوهد مع زوجته السابقة... جنيفر لوبيز في نزهة مع ابن طليقها الشهير (صور)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:05
عيسى الخوري: مياه تنورين نظيفة وكانت زوبعة في زجاجة
أخبار لبنان
09:05
عيسى الخوري: مياه تنورين نظيفة وكانت زوبعة في زجاجة
0
أخبار لبنان
08:08
الوزيرة السيد من واشنطن: نعمل على تأمين دعمٍ لشبكة الأمان… وملف النازحين حاضر بقوة
أخبار لبنان
08:08
الوزيرة السيد من واشنطن: نعمل على تأمين دعمٍ لشبكة الأمان… وملف النازحين حاضر بقوة
0
آخر الأخبار
06:12
نتنياهو: إسرائيل ستحقق جميع أهداف حرب غزة
آخر الأخبار
06:12
نتنياهو: إسرائيل ستحقق جميع أهداف حرب غزة
0
أخبار لبنان
05:51
سلام من صيدا: مشروعنا استعادة الدولة ونعمل لعقد مؤتمر دولي لدعم الأجهزة الأمنية والإعمار
أخبار لبنان
05:51
سلام من صيدا: مشروعنا استعادة الدولة ونعمل لعقد مؤتمر دولي لدعم الأجهزة الأمنية والإعمار
0
أخبار لبنان
04:12
هذا ما طرحه نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض خلال لقائه الرئيس سلام...
أخبار لبنان
04:12
هذا ما طرحه نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض خلال لقائه الرئيس سلام...
0
أخبار لبنان
04:09
النائب فضل الله: التعاون ضروري كي لا تكون المتغيرات على حساب البلد
أخبار لبنان
04:09
النائب فضل الله: التعاون ضروري كي لا تكون المتغيرات على حساب البلد
0
أخبار لبنان
20:03
اجتماعات الوفد اللبناني مع صندوق النقد مستمرة..ووزير المالية يتحدّث بالتفاصيل للـLBCI
أخبار لبنان
20:03
اجتماعات الوفد اللبناني مع صندوق النقد مستمرة..ووزير المالية يتحدّث بالتفاصيل للـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
14:21
7 منتخبات عربية في نهائيات كأس العالم للمرة الأولى
تقارير نشرة الاخبار
14:21
7 منتخبات عربية في نهائيات كأس العالم للمرة الأولى
0
تقارير نشرة الاخبار
14:18
مؤسسة CMA CGM نموذج في دعم التعليم
تقارير نشرة الاخبار
14:18
مؤسسة CMA CGM نموذج في دعم التعليم
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
13:16
اللواء عبد الله عاد جريحَي مفرزة استقصاء جبل لبنان: قوى الأمن تفتخر برجالها
أخبار لبنان
13:16
اللواء عبد الله عاد جريحَي مفرزة استقصاء جبل لبنان: قوى الأمن تفتخر برجالها
2
أخبار لبنان
01:59
سقوط حافلة مدرسة تقل طلابا في منطقة بشامون (فيديو)
أخبار لبنان
01:59
سقوط حافلة مدرسة تقل طلابا في منطقة بشامون (فيديو)
3
خبر عاجل
08:31
الحوثيون: مقتل رئيس هيئة الأركان اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري
خبر عاجل
08:31
الحوثيون: مقتل رئيس هيئة الأركان اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري
4
تقارير نشرة الاخبار
13:14
إليكم تفاصيل قصّة ملف مياه "تنورين"
تقارير نشرة الاخبار
13:14
إليكم تفاصيل قصّة ملف مياه "تنورين"
5
أخبار لبنان
13:29
تسريب صور جوازات سفر الوفد السوري يثير ضجة... وطارق متري يعلن فتح تحقيق
أخبار لبنان
13:29
تسريب صور جوازات سفر الوفد السوري يثير ضجة... وطارق متري يعلن فتح تحقيق
6
أخبار لبنان
10:57
الجيش: تسلّم مواد غذائية مقدمة هبة من السلطات الإسبانية في مرفأ بيروت
أخبار لبنان
10:57
الجيش: تسلّم مواد غذائية مقدمة هبة من السلطات الإسبانية في مرفأ بيروت
7
أخبار لبنان
11:32
أدرعي: الجيش الاسرائيلي أغار على بنى تحتية تحت الأرض لحزب الله
أخبار لبنان
11:32
أدرعي: الجيش الاسرائيلي أغار على بنى تحتية تحت الأرض لحزب الله
8
أخبار لبنان
11:28
وزارة الصحة توضح مسار التحقيق في منتجات شركة "مياه تنورين"
أخبار لبنان
11:28
وزارة الصحة توضح مسار التحقيق في منتجات شركة "مياه تنورين"
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More