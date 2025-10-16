شقير والنقابة اللبنانية للدواجن يرفعان الصوت: لحماية مصانع مصنعات الدواجن

استقبل رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان وفداً من النقابة اللبنانية للدواجن ومصنعي الدجاج برئاسة وليم بطرس حيث تم البحث في أوضاع قطاع الدواجن ولا سيما المشاكل الكبيرة المستجدة التي تعاني منها مصانع مصنعات الدجاج جراء منع منتجاتها من الدخول إلى معظم الأسواق العربية مقابل السماح حديثاً للمنتجات العربية المماثلة بالدخول إلى لبنان من دون رسوم جمركية.



وشارك في الاجتماع بالإضافة الى بطرس وأمين سر الهيئات الاقتصادية ألفونس ديب، أعضاء الوفد المؤلف من: ريما فريجي، هشام العبدالله، سمير عاشور، نبيل شومان، جوزف مكاري وعلي حرقوص.



وبعد مناقشة هذا الملف من مختلف جوانبه، أصدر المجتمعون بياناً مشتركاً رفعوا فيه الصوت لحماية مصانع مصنعات الدواجن والحفاظ عليها، معتبرين أن إستمرار الواقع الحالي المتمثل بمنع إدخال المنتجات اللبنانية الى معظم الدول العربية وآخرها العراق، بمقابل السماح للمنتجات العربية المماثلة بالدخول الى لبنان من دون رسوم جمركية، يضع هذه المصانع بخطر وجودي مع ما يستتبع ذلك من تهديد ديمومة عمل آلاف العاملين فيها.



وطالب المجتمعون الوزرات والجهات المعنية بإتخاذ التدابير والخطوات اللازمة لحماية هذه الصناعة الواعدة، والتي تضم 9 مصانع بحجم إستثمارات يتخطى الـ100 مليون دولار، وبقدرة إنتاجية تفيض عن حاجات السوق اللبنانية بكثير، والتي باتت أوضاعها على شفير الإنهيار خصوصاً أن هناك مصنعين متوقفين عن العمل بشكل كلي، وباقي المصانع تعمل بأقل من 50 في المئة من طاقتها الإنتاجية.



ونبه البيان الى أن تداعيات هذه المشكلة لن تحصر بمصانع مصنعات الدجاج إنما ستطال أيضاً قطاع الدواجن برمته الذي يوظف أكثر من 23 ألف عائلة الذي يعتبر أكبر قطاعاً زراعياً في لبنان وركناً أساسياً في الأمن الغذائي اللبنانيي.



واتفق المجتمعون على استمرار التواصل ومتابعة هذه القضية للوصول إلى الحلول المحقة المناسبة.