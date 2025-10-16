آلان عون أكد تأييده لمسار رئيس الجمهورية: حان الوقت لوضع حدٍ للصراع مع إسرائيل

النائب الان عون بعد لقائه رئيس الجمهورية:
- تأييدٌ كامل لمسار رئيس الجمهورية ودعمه في خطواته الهادفة إلى حماية لبنان واستقراره
- كلّ الثقة برئيس الجمهورية الذي يحظى بمصداقية داخلية وثقة دولية، ويجب التعامل معه بما يؤمّن مصلحة لبنان العليا
- حان الوقت لوضع حدٍّ للصراع مع إسرائيل… pic.twitter.com/CgXVOal8Hi
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) October 16, 2025
النائب الان عون بعد لقائه رئيس الجمهورية:
- تأييدٌ كامل لمسار رئيس الجمهورية ودعمه في خطواته الهادفة إلى حماية لبنان واستقراره
- كلّ الثقة برئيس الجمهورية الذي يحظى بمصداقية داخلية وثقة دولية، ويجب التعامل معه بما يؤمّن مصلحة لبنان العليا
- حان الوقت لوضع حدٍّ للصراع مع إسرائيل… pic.twitter.com/CgXVOal8Hi