مخزومي من معراب: إجراء الانتخابات في موعدها حق مقدس ويجب منح الاغتراب حق التصويت للنواب الـ128

أكد رئيس حزب الحوار النائب فؤاد مخزومي أن إجراء الانتخابات في موعدها عام 2026 هو حق مقدس لكل لبناني، لافتا الى أن الشعب وحده يملك القرار في اختيار من يقوده نحو المستقبل.



وقال مخزومي بعد لقائه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب: "من الواجب أن يُمنح الاغتراب اللبناني حق التصويت الكامل لجميع النواب الـ128، ولا سيما أن المغتربين يساهمون سنويا بتحويلات تفوق ستة مليارات دولار، أي ما يعادل 31% من اقتصادنا الوطني، وبالتالي من حقهم المشاركة في تقرير من يقود مستقبلهم ومستقبل عائلاتهم".



كما أشار الى أنه بحث مع جعجع في التطورات الإقليمية والمحلية وسبل دعم مسار السلام في المنطقة وتعزيز الاستقرار في لبنان.



وقال: "توقفنا عند مؤتمر السلام في شرم الشيخ، هذا الحدث التاريخي الذي تحقق برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بدعم من الدول العربية الشقيقة، وفي مقدمها مصر وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا".



وأضاف: "هذا المؤتمر يمثّل فرصة حقيقية لتثبيت السلام في المنطقة، ومن الضرورة أن يكون لبنان جزءا فاعلا من هذا المسار عبر تطبيق وقف إطلاق النار المعلن في 27 تشرين الثاني 2024، ونزع سلاح حزب الله وسائر الميليشيات ضمن مهلة زمنية محددة، حتى تستعيد الدولة سيادتها الكاملة على أراضيها وينطلق لبنان نحو مرحلة جديدة من الاستقرار والازدهار، ويعود إلى بيئته العربية والدولية، منفتحا ومتفاعلا مع محيطه الطبيعي سياسيا واقتصاديا وإنسانيا".



وفي الشأن الداخلي، اعتبر مخزومي أن الحكومة تقوم بعمل مقبول نسبيا في بعض الملفات، لكنها بطيئة بعض الشيء في تنفيذ الإصلاحات الجوهرية التي التزمت بها في بيانها الوزاري عندما منحناها ثقتنا.



ولفت الى أنها متأخرة في تطبيق خطة نزع سلاح حزب الله وحصر السلاح بيد الدولة، كما في إقرار الإصلاحات القضائية لضمان استقلالية القضاء، بالإضافة الى تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية المطلوبة".



وشدد على ضرورة اعتماد المراكز الكبرى "الميغاسنتر" لضمان الشفافية وتسهيل عملية الاقتراع وإعطاء الناخبين الحرية الكاملة في اختيار ممثليهم.



ورأى مخزومي أن لبنان بحاجة إلى إرادة سياسية حقيقية لتطبيق القرارات الدولية والانخراط بجدية في مسار السلام والتنمية، بما يحفظ سيادته ومصالح شعبه ومستقبله في إطار من العدالة والمساواة والانفتاح على محيطه العربي والمجتمع الدولي.