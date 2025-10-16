الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مخزومي من معراب: إجراء الانتخابات في موعدها حق مقدس ويجب منح الاغتراب حق التصويت للنواب الـ128

أخبار لبنان
2025-10-16 | 09:08
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مخزومي من معراب: إجراء الانتخابات في موعدها حق مقدس ويجب منح الاغتراب حق التصويت للنواب الـ128
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
مخزومي من معراب: إجراء الانتخابات في موعدها حق مقدس ويجب منح الاغتراب حق التصويت للنواب الـ128

أكد رئيس حزب الحوار النائب فؤاد مخزومي أن إجراء الانتخابات في موعدها عام 2026 هو حق مقدس لكل لبناني، لافتا الى أن الشعب وحده يملك القرار في اختيار من يقوده نحو المستقبل. 

وقال مخزومي بعد  لقائه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب: "من الواجب أن يُمنح الاغتراب اللبناني حق التصويت الكامل لجميع النواب الـ128، ولا سيما أن المغتربين يساهمون سنويا بتحويلات تفوق ستة مليارات دولار، أي ما يعادل 31% من اقتصادنا الوطني، وبالتالي من حقهم المشاركة في تقرير من يقود مستقبلهم ومستقبل عائلاتهم".

كما أشار الى أنه بحث مع جعجع في التطورات الإقليمية والمحلية وسبل دعم مسار السلام في المنطقة وتعزيز الاستقرار في لبنان.

وقال: "توقفنا عند مؤتمر السلام في شرم الشيخ، هذا الحدث التاريخي الذي تحقق برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بدعم من الدول العربية الشقيقة، وفي مقدمها مصر وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا".

وأضاف: "هذا المؤتمر يمثّل فرصة حقيقية لتثبيت السلام في المنطقة، ومن الضرورة أن يكون لبنان جزءا فاعلا من هذا المسار عبر تطبيق وقف إطلاق النار المعلن في 27 تشرين الثاني 2024، ونزع سلاح حزب الله وسائر الميليشيات ضمن مهلة زمنية محددة، حتى تستعيد الدولة سيادتها الكاملة على أراضيها وينطلق لبنان نحو مرحلة جديدة من الاستقرار والازدهار، ويعود إلى بيئته العربية والدولية، منفتحا ومتفاعلا مع محيطه الطبيعي سياسيا واقتصاديا وإنسانيا".

وفي الشأن الداخلي، اعتبر مخزومي أن الحكومة تقوم بعمل مقبول نسبيا في بعض الملفات، لكنها بطيئة بعض الشيء في تنفيذ الإصلاحات الجوهرية التي التزمت بها في بيانها الوزاري عندما منحناها ثقتنا.

ولفت الى أنها متأخرة في تطبيق خطة نزع سلاح حزب الله وحصر السلاح بيد الدولة، كما في إقرار الإصلاحات القضائية لضمان استقلالية القضاء، بالإضافة الى تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية المطلوبة".

وشدد على ضرورة اعتماد المراكز الكبرى "الميغاسنتر" لضمان الشفافية وتسهيل عملية الاقتراع وإعطاء الناخبين الحرية الكاملة في اختيار ممثليهم.

ورأى مخزومي أن لبنان بحاجة إلى إرادة سياسية حقيقية لتطبيق القرارات الدولية والانخراط بجدية في مسار السلام والتنمية، بما يحفظ سيادته ومصالح شعبه ومستقبله في إطار من العدالة والمساواة والانفتاح على محيطه العربي والمجتمع الدولي.

أخبار لبنان

معراب:

إجراء

الانتخابات

موعدها

الاغتراب

التصويت

للنواب

الـ128

LBCI التالي
أسرار الصحف 16-10-2025
اجتماعات الوفد اللبناني مع صندوق النقد مستمرة..ووزير المالية يتحدّث بالتفاصيل للـLBCI
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2025-09-29

سامي الجميل من مجلس النواب: الخوف اليوم من الذهاب الى تأجيل الانتخابات النيابية أو الى اجراء الإنتخابات من دون اعطاء حق التصويت للمغتربين لا للـ6 النواب ولا الـ128

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-03

مخزومي: للجالية اللبنانية الحق الكامل في اختيار الـ128 نائبًا وأصواتهم واجب وطني

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-19

وزير العدل إستقبل السفيرة جونسون ووفد من الإغتراب اللبناني دعا لضمان حق إقتراع غير المقيمين

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-16

الجميل: قانون الانتخابات يفصل الاغتراب عن الداخل وما يمكن أن نقوم به هو أن نزيل الامور السيئة منه والعودة الى الـ128 نائبا وهذا الأمر سهل إن كانت هناك ارادة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
11:54

رئيس الحكومة عرض مع وفد فلسطيني أوضاع اللاجئين ومسار تسليم السلاح داخل المخيمات

LBCI
أخبار لبنان
11:32

أدرعي: الجيش الاسرائيلي أغار على بنى تحتية تحت الأرض لحزب الله

LBCI
أخبار لبنان
11:28

وزارة الصحة توضح مسار التحقيق في منتجات شركة "مياه تنورين"

LBCI
أخبار لبنان
11:15

رجي: اتفاق غزة لا يزال في مراحله الأولى وموقف لبنان ثابتٌ في رفض أي تفاوض مباشر

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:10

ترامب يوافق على عمليات سرية للسي آي إيه ضد فنزويلا

LBCI
آخر الأخبار
07:22

بوتين: نحقق توازنا في أسواق النفط العالمية في إطار العمل ضمن أوبك+

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-29

عون: السلم الأهلي يبقى أسمى من أي اعتبارات... وليس مقبولا أن يوجّه أحد سهام الانتقاد أو الاستهداف إلى الجيش والقوى الأمنية

LBCI
أخبار دولية
2025-09-07

العثور على جندي كندي مفقود في لاتفيا ميتًا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:05

عيسى الخوري: مياه تنورين نظيفة وكانت زوبعة في زجاجة

LBCI
أخبار لبنان
08:08

الوزيرة السيد من واشنطن: نعمل على تأمين دعمٍ لشبكة الأمان… وملف النازحين حاضر بقوة

LBCI
آخر الأخبار
06:12

نتنياهو: إسرائيل ستحقق جميع أهداف حرب غزة

LBCI
أخبار لبنان
05:51

سلام من صيدا: مشروعنا استعادة الدولة ونعمل لعقد مؤتمر دولي لدعم الأجهزة الأمنية والإعمار

LBCI
أخبار لبنان
04:12

هذا ما طرحه نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض خلال لقائه الرئيس سلام...

LBCI
أخبار لبنان
04:09

النائب فضل الله: التعاون ضروري كي لا تكون المتغيرات على حساب البلد

LBCI
أخبار لبنان
20:03

اجتماعات الوفد اللبناني مع صندوق النقد مستمرة..ووزير المالية يتحدّث بالتفاصيل للـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:21

7 منتخبات عربية في نهائيات كأس العالم للمرة الأولى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:18

مؤسسة CMA CGM نموذج في دعم التعليم

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
13:16

اللواء عبد الله عاد جريحَي مفرزة استقصاء جبل لبنان: قوى الأمن تفتخر برجالها

LBCI
أخبار لبنان
01:59

سقوط حافلة مدرسة تقل طلابا في منطقة بشامون (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
08:31

الحوثيون: مقتل رئيس هيئة الأركان اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

إليكم تفاصيل قصّة ملف مياه "تنورين"

LBCI
أخبار لبنان
13:29

تسريب صور جوازات سفر الوفد السوري يثير ضجة... وطارق متري يعلن فتح تحقيق

LBCI
أخبار لبنان
10:57

الجيش: تسلّم مواد غذائية مقدمة هبة من السلطات الإسبانية في مرفأ بيروت

LBCI
أخبار لبنان
11:32

أدرعي: الجيش الاسرائيلي أغار على بنى تحتية تحت الأرض لحزب الله

LBCI
أخبار لبنان
11:28

وزارة الصحة توضح مسار التحقيق في منتجات شركة "مياه تنورين"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More