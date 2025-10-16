الأخبار
"كهرباء لبنان": تصليح الأضرار على شبكة النقل الناتجة عن الإعتداءات الإسرائيلية على المصيلح
أخبار لبنان
2025-10-16 | 09:14
"كهرباء لبنان": تصليح الأضرار على شبكة النقل الناتجة عن الإعتداءات الإسرائيلية على المصيلح
أعلنت مؤسسة "كهرباء لبنان" أنها، "وعطفا على بيانها السابق بتاريخ 11/10/2025، وبعد الجهود الحثيثة من قبل فرق الصيانة العائدة للمؤسسة، تمكنت ظهر هذا اليوم الواقع فيه 16/10/2025 من تصليح كافة الأعطال التي طالت منشآتها نتيجة الإعتداءات الإسرائيلية فجر يوم السبت الماضي الواقع فيه 11/10/2025، وتحديدا خط النقل الرئيسي 220 ك.ف زهراني – صور، وأعادت وضعه في الخدمة، لكي تعود التغذية الكهربائية الى ما كانت عليه قبل حصول هذه الإعتداءات في كافة مناطق الجنوب.
وقالت في بيان: "أما خط النقل 66 ك.ف زهراني – مصيلح فهو خارج الخدمة، بسبب سقوط أحد أبراجه بنتيجة العدوان الإسرائيلي المذكور، ولذلك سوف تتطلب إعادته الى الخدمة وقتا أطول، غير أنه لا يؤثر على التغذية الكهربائية نظرا لوجود ثلاثة خطوط رديفة تحل مكانه".
ولفتت المؤسسة الى أنها ستتابع إعلام المواطنين بأية مستجدات على هذا الصعيد في بيانات لاحقة.
أخبار لبنان
لبنان":
تصليح
الأضرار
النقل
الناتجة
الإعتداءات
الإسرائيلية
المصيلح
التالي
أسرار الصحف 16-10-2025
اجتماعات الوفد اللبناني مع صندوق النقد مستمرة..ووزير المالية يتحدّث بالتفاصيل للـLBCI
السابق
