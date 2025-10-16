شيخ العقل التقى ابو فاعور وأكد والراعي أهمية "الشراكة الاقتصادية للجبل" وأوفد لمفتي الجمهورية

التقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى في دار الطائفة في بيروت اليوم عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور، وجرى التداول بعدد من القضايا المطروحة والعامة.



كما التقى الشيخ أبي المنى رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، وعضو المجلس الدستوري القاضي رياض ابو غيدا، بحضور رئيسي اللجنة الاجتماعية في المجلس المذهبي المحامية غادة جنبلاط، والتواصل الشيخ فادي العطار. وتناول اللقاء اهمية الدور المنوط بالديوان والمجلس الدستوري في سياق العمل المؤسساتي للدولة.



والتقى ايضاً المرشح لمركز نقيب المحامين في بيروت المحامي عماد مارتينوس، لاطلاعه على برنامجه الانتخابي.



وكان استقبل في وقت سابق العقيد في الامن العام طلال يوسف، بحضور عضو المجلس المذهبي ايوب الجردي.



كما عقد اجتماعي عمل مع القاضي الشيخ دانيال سعيد ومع رئيس لجنة الأوقاف في المجلس المذهبي حمادة حمادة والشيخ سامي عبد الخالق، للتشاور بموضوع مزار الست شعوانة.



تكليف



من جهة ثانية أوفد الشيخ أبي المنى القاضي الشيخ غاندي مكارم ومدير مشيخة العقل ريان حسن، لزيارة مفتي الجمهورية الشيخ عبد الطيف دريان، في إطار العلاقات المشتركة والبحث بمسائل روحية ووطنية، والتشاور حول بعض المواضيع. ‎



كذلك جرى اتصال بين الشيخ ابي المنى والبطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي خلال لقائه بمنسقَي موضوع "اتفاقيات الشراكة الاقتصادية في الجبل" موفدَين من قبله، حيث تم التأكيد على رعاية تلك الشراكة ومتابعتها.



وكلف شيخ العقل عضو المجلس المذهبي الشيخ محمد عبد الخالق بتقديم واجب التعزية باسمه بوفاة العلامة المربي صلاح الدين خضر فخري البيروتي الحسني في مسجد الخلية السعودية في بربور.