سلام: التحديات أمامنا كبيرة ولكننا مستمرون بمسيرة الاصلاح للنهوض بالبلد

أكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وجود تحديات كبيرة، مشيرا في الوقت عينه الى أنه واثق اذا استمرت مسيرة الاصلاح التي بدأت، إن كان بالاصلاحات المالية أو الاداريه او القضائية، فسيكون هناك قدرة على انقاذ البلاد.



وقال سلام في خلال اختتامه جولته الصيداوية بتلبية دعوة رئيس جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في صيدا محمد فايز البزري، الى مأدبة غداء تكريمية اقيمت على شرفه في باحة ثانوية المقاصد: "نحن نريد بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتيه كما جاء في اتفاق الطائف، ولا علاقه له بالقرارات الدولية، بل هذا ما تعاهدنا عليه، و تعهدنا في حينها ولا خيار آخر لنا".



واضاف: "التحديات اليوم للاسف أكبر وليست متوقفة فقط على عملية الاصلاح او على بسط سيادة الدولة بقواها الذاتيه، فاليوم لدينا حاجة للإنماء واعادة الاعمار، وانا اعرف ما هي الصعاب التي تواجهنا في مسألة الإعمار ومسألة عودة أهلنا الى قراهم، لأن امكانياتنا ضئيله جدا، وكنا نأمل ان تأتينا الاموال، ولكن للأسف لم تات".



وتابغ: "هذا لن يثينيا عن إستمرار العمل من أجل تأمين الأموال المطلوبة للإعمار حتى نمكن أهلنا من ان يعودوا بكرامة الى منازلهم في الجنوب، وسننجح وكلي ثقه من اعادة الاعمار خلال الاشهر المقبلة ودعم الجيش والاجهزة الامنية، مشروعنا هو اعادة بناء الدولة ولن نتراجع، وسنستمر بمسيرة الاصلاح للنهوض بالبلد وإعادة الاعمار والانماء".



البزري



بدوره، قال النائب عبدالرحمن البزري في مستهل الحفل التكريمي، إن "صيدا مدينة المقاومة في وجه المحتل والإنتفاضة على الظلم والظالمين.فلا عجب أن قدّمت خيرة شبابها شهداء في مقارعة الاحتلال خلال الاجتياح الإسرائيلي الغاشم للبنان عام 1982.ولا عجب أن التحق منذ الاستقلال وما قبله وما بعده، بركب الشهادة نخبة من رجالات صيدا الوطنيين الكبار شهداء في معركة بناء الوطن ودولة القانون والعيش المشترك".



وجدد ترحيبه بالرئيس سلام قائلا: "أهلاً بك بين محبيك وداعميك لإكمال مسيرة إعادة النهوض والإصلاح لهذا الوطن. فلبنان وُجِد ليبقى رمزا فريداً في تعايش أبنائه، رمزا للحرية والديمقراطية رغم كيد الكائدين".



وأضاف: "نحن في جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في صيدا نقول لك وبالفم الملآن" نحن معك"... لبناء دولة نطمئن فيها إلى مستقبل أبنائنا. "نحن معك" لبناء دولة العدالة والمساواة والإنماء المتوازن".