حيدر وقع على عقد انضمام لبنان الى مركز العمل الاسلامي: هذا النموذج من التعاون يؤكد أن التكامل بين دولنا ممكن ومثمر

أخبار لبنان
2025-10-16 | 13:38
حيدر وقع على عقد انضمام لبنان الى مركز العمل الاسلامي: هذا النموذج من التعاون يؤكد أن التكامل بين دولنا ممكن ومثمر
حيدر وقع على عقد انضمام لبنان الى مركز العمل الاسلامي: هذا النموذج من التعاون يؤكد أن التكامل بين دولنا ممكن ومثمر

شارك وزير العمل محمد حيدر في أعمال الدورة السادسة للمؤتمر الاسلامي لوزراء العمل الذي تستضيفه قطر تحت شعار" تجارب محلية وانجازات عالمية، قصص نجاح في العالم الاسلامي" بتنظيم من وزارة العمل القطرية ودعوة من منظمة التعاون الاسلامي.

وفي خلال المؤتمر وقّع حيدر على عقد انضمام لبنان الى مركز العمل الاسلامي بتفويض من رئيسي الجمهورية العماد جوزاف عون والحكومة نواف سلام.

كما التقى على هامش المؤتمر وزراء العمل القطري و السريولوني و المصري وتم التباحث بملفات ذات اهتمام مشترك في ما خص اليد العاملة وتبادل الخبرات .

واعتبر الوزير إن انعقاد هذا المؤتمر اليوم يعبّر بوضوح عن إرادتنا الجماعية لتوثيق النجاحات، وتبادل الخبرات، وتحويل التجارب الوطنية إلى أدوات تعاون فعّالة بين دولنا، بما يسهم في بناء أسواق عمل أكثر مرونة واستقرارًا وعدالة.

وقال: "تواجه دولنا الإسلامية تحديات متزايدة في ميادين العمل، تبدأ من ارتفاع معدلات البطالة، ولا سيما بين الشباب، ولا تنتهي عند التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي وتداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية".

وأضاف: "نرى في لبنان أن تعزيز التعاون والتكامل بين دول منظمة التعاون الإسلامي لم يعد ترفًا، بل ضرورة ملحّة".

وأشار الى أن لبنان يؤمن بأن توحيد الرؤى وتبادل التجارب واستثمار مكامن القوة في كل دولة، يمكن أن يقود إلى نموذج عمل إسلامي متكامل، يضع الإنسان في صميم التنمية، ويكفل له عملاً كريمًا وحماية مستدامة.

وفي هذا الإطار، أعلن، باسم الجمهورية اللبنانية، وبناءً على تفويض رسمي من رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، أن لبنان قرر الانضمام رسميًا إلى "مركز العمل الإسلامي"، وأنه تم تكليفه بالتوقيع على وثيقة الانضمام خلال هذه الدورة.

وقال: "نعتبر هذه الخطوة انطلاقة لمسار جديد من التعاون البنّاء مع الدول الأعضاء، وفرصة لتبادل الخبرات ووضع تجربتنا المتواضعة في خدمة الجميع، والاستفادة من تجارب أشقائنا لتطوير السياسات والبرامج ذات الصلة"، مشيرا الى أن أبواب لبنان مفتوحة دائمًا للتعاون، فإن أيدينا ممدودة للجميع.

وأعلن أن لبنان بدأ بالفعل خطوات عملية في هذا الاتجاه، كان آخرها مع دولة قطر، حيث تم أمس توقيع اتفاقية تعاون مع شركة "جسور" لتنظيم الاستفادة من الكفاءات اللبنانية في سوق العمل القطري، ضمن إطار يحفظ حقوق العمال اللبنانيين ويضمن التزامهم بالقوانين والأنظمة في الدولة المضيفة.

وشدد على أن لبنان سيبقى رغم الصعوبات، شريكًا فاعلًا، منفتحًا، مخلصًا، ومبادرًا في كل جهد يهدف إلى خدمة الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعية في عالمنا الإسلامي.

وتوجه حيدر بخالص الشكر والتقدير لمعالي رئيس المؤتمر، ولدولة قطر الشقيقة، ولمنظمة التعاون الإسلامي، ولكل من ساهم في إنجاح هذا اللقاء.

