استقرار في الطقس... وأيام مشمسة حتى نهاية الأسبوع

يسيطر على لبنان طقس مستقرّ نسبيًا اليوم وفي الايام المقبلة.



طقس اليوم الخميس:

-الجو : مشمس الى غائم جزئيا

-الحرارة : تتراوح بين ١٨ و ٢٦ ساحلا وبين ٨ و ٢٤ بقاعاً وبين ١٠ و ١٩ على الـ ١٠٠٠متر

- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٤٠ و ٨٠٪

- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٦ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : منخقض الموج ٧٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٦



الجمعة: مستقر مشمس الى غائم جزئيا مع تشكل الضباب والحرارة تتراوح بين ١٩ و ٢٧ ساحلا وبين ٨ و ٢٤ بقاعاً وبين ١٠ و ١٩ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٦٥.



السبت: مستقر مشمس الى غائم جزئيا والحرارة تتراوح بين ١٩ و ٢٧ ساحلا وبين ٩ و ٢٥ بقاعاً وبين ١٠ و ٢١ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٦٥.