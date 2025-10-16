ادرعي: هاجمنا مقلعا استخدمه حزب الله لانتاج الإسمنت

#عاجل 🔸 جيش الدفاع هاجم بنى تحتية ارهابية لحزب الله وجمعية أخضر بلا حدود في جنوب لبنان



أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش هاجم بنى تحتية لحزب الله وجمعية أخضر بلا حدود في جنوب لبنان.وقال ادرعي عبر موثع "إكس": "أغارت طائرات حربية قبل قليل على بنى تحتية لحزب الله في منطقة مزرعة سيناي في جنوب لبنان استخدمت في محاولات اعادة إعماره حيث تم استهداف مقلع استخدمه حزب الله لانتاج الإسمنت بهدف اعادة بناء وإعمار منشات وبنى تحتية ارهابية تم استهدافها وتدميرها خلال حرب السيوف الحديدية وخاصة خلال عملية سهام الشمال".ولفت الى أن هذه البنية التحتية مكّنت محاولات حزب الله لاعادة الإعمار بغطاء مدني.واشار الى أنه تم استهداف ايضا هدفا تابعا لجمعية أخضر بلا حدود والذي استخدمها حزب الله لإخفاء أعمال تهدف لاعادة اعمار بنى تحتية للتنظيم في جنوب لبنان تحت غطاء مدني مزعوم.وقال: "سبق ان كشف النقاب في العام 2018 ان جمعية أخضر بلا حدود تعمل بغطاء مدني لإخفاء وجود حزب الله الإرهابي في منطقة السياج مع إسرائيل".واعتبر ادرعي أن وجود هذه البنى التحتية يشكل خرقًا فاضحًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان حيث سيواصل الجيش الاشرائيلي العمل لإزالة أي تهديد على إسرائيل.