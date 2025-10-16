ادرعي: هاجمنا مقلعا استخدمه حزب الله لانتاج الإسمنت

#عاجل 🔸 جيش الدفاع هاجم بنى تحتية ارهابية لحزب الله وجمعية أخضر بلا حدود في جنوب لبنان
🔸أغارت طائرات حربية قبل قليل على بنى تحتية ارهابية لحزب الله في منطقة مزرعة سيناي في جنوب لبنان استخدمت في محاولات اعادة إعماره حيث تم استهداف مقلع استخدمه حزب الله لانتاج الإسمنت بهدف اعادة… pic.twitter.com/7XbkebZZGZ
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 16, 2025
