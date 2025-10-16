0min

مركز طوارئ الصحة: 6 جرحى في الغارات الإسرائيلية على الجنوب في حصيلة اولية

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة أن الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان أدت في حصيلة أولية إلى إصابة ستة مواطنين بجروح وفق التالي:



- جريح في بنعفول قضاء صيدا

- خمسة جرحى في أنصار قضاء النبطية