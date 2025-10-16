لقاءات استراتيجية لشحادة مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية في دبي

إلتقى وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، يرافقه سفير لبنان لدى الإمارات المتحدة طارق منيمنة، في خلال مشاركته في معرض "جيتكس" في دبي، عدداً من الشخصيات الرائدة في مجال التكنولوجيا.



وعقد اجتماعات عدة أبرزها مع مع شركتي G42 وخزنة، كذلك مع شركات التكنولوجيا العالمية (Google وMicrosoft)، واجتماعا مع مجموعة ميديس (Midis Group)، ومع نائب الرئيس التنفيذي لمعرض جيتكس (GITEX EVP)، واجتماعا مع هيئة تنظيم الأصول الافتراضية.