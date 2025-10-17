الأخبار
وزير الإعلام ينوّه بقرار نقابة المحامين إلغاء الإذن المسبق للظهور الإعلامي

أخبار لبنان
2025-10-17 | 02:33
وزير الإعلام ينوّه بقرار نقابة المحامين إلغاء الإذن المسبق للظهور الإعلامي

توجّه وزير الإعلام المحامي بول مرقص بتحيّة تقدير إلى نقيب المحامين في بيروت فادي مصري "على القرار الجريء والصائب الذي اتخذه ومجلس النقابة في بيروت، والقاضي بإلغاء الإذن المسبق للظهور الإعلامي للمحامين والاكتفاء بإحاطة النقيب علما بموعد المشاركة الإعلامية ومكانها".

ورأى أنّ "هذا القرار يشكّل تحولا نوعيا في مسار العلاقة بين مهنة المحاماة والإعلام ويعكس ثقة النقابة بأعضائها وبقدرتهم على التعبير المسؤول والمتوازن، كما يؤكد حق التعبير الذي تقره المعاهدات والاتفاقيات الدولية ويكرس دور المحامي في نقل المعرفة القانونية إلى الرأي العام وتعزيز الوعي القانوني في المجتمع على ما كنا أعددناه من دراسة قانونية مستفيضة مقدّمة الى مجلس النقابة في وقت سابق".

وأكد وزير الإعلام أنّ هذا القرار يأتي منسجمًا مع حق التعبير المنصوص عليه في الدستور اللبناني، ويُعدّ خطوةً في اتجاه تحديث الأنظمة المهنية على ما أصبحت عليه في الدول الأوروبية المتقدمة، وتكريس الشراكة بين المؤسستين الإعلامية والقانونية في خدمة الحقيقة والعدالة.

وشدد على أنّ القرار يعزّز حضور المحامي الفاعل في الحياة العامة، مبديا ثقته بأن المحامين سيحسنون الافادة منه، من خلال التعبير بمسؤولية ومناقبية.

أخبار لبنان

بول مرقص

فادي مصري

الظهور الإعلامي

محامين

