حريق داخل بورة لجمع الخردة في خيزران

اندلع حريق داخل بورة لجمع الخردة في بلدة خيزران.



وعلى الاثر، توجهت فرق من الدفاع المدني اللبناني - مركز الصرفند الى المكان.