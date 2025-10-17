التفتيش المركزي: جولات ميدانية مفاجئة على بعض الإدارات والمؤسسات العامة

كتب التفتيش المركزي على منصة "إكس": "نفّذت فرق من المفتشين الهندسيين في التفتيش المركزي جولات ميدانية مفاجئة على بعض الإدارات والمؤسسات العامة، وفقًا لتوجيهات رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، لضمان حسن تطبيق المعايير الإدارية والفنية".