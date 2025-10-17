نواف سلام زار بعبدا... وهذا ما بحثه مع الرئيس عون

عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في قصر بعبدا، الأوضاع العامة في البلاد ولاسيما الوضع في الجنوب في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية التي طاولت أيضا منطقة البقاع.



وتطرق البحث بين الرئيسين عون وسلام الى التطورات الإقليمية بعد مؤتمر شرم الشيخ والمواقف التي صدرت عنه.



كذلك، تناول البحث التحضير لجلسة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.