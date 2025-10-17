كركي: زيادة تعرفة تنقية الدّم من الكوليسترول ودفعات جديدة للمستشفيات والأطباء بقيمة 113 مليار ليرة

اصدر المديرية العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مذكرة إعلاميّة قضى بموجبها تعديل تعرفة عملية تنقية الدم من الكوليسترول (Apheresis-LDL) وبدل أتعاب الطبيب المعالج كالتالي:



- تعرفة عملية تنقية الدم من الكوليسترول 83 مليون ألف ل.ل. عن كل جلسة.



- أتعاب الطبيب المعالج مليون و500 ألف ل.ل. عن كل جلسة".



وأكّد كركي أنّ هذا التعديل، الذي يشمل 13 مريضاً مضموناً فقط، هو على رأس أولويّات الصندوق لأنّه يوازي بالأهمية علاج مرضى غسيل الكلى ويستدعي جلسة كل أسبوعين، لا يمكن التخلّف عنها كونه يهدّد حياة المريض المضمون.



وفي سياق متّصل أصدر كركي 3 قرارات دفع جديدة، شملت ما مجموعه:



- 64 مليار ل.ل. عن الأعمال الجراحية المقطوعة.



- 49 مليار ل.ل. عن الأعمال الطبية غير المقطوعة (الطبابة)."



