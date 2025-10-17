مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية يُحذّر: فيديوهات منسوبة للرئيس عون باستخدام الذكاء الاصطناعي!

لفت مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية إلى لجوء جهات معينة من حين الى آخر إلى توزيع تسجيلات مصورة مدعية انها تصريحات لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون تتناول مواضيع مختلفة وأحيانا تروّج لمؤسسات او أصناف تجارية.

وأكّد مكتب الاعلام ان لا صحة لمثل هذه التسجيلات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تركيبها، محذرًا معدّي هذه التسجيلات والفيديوهات المزورة ومروجيها من الاستمرار في أعمالهم التي تعاقب عليها القوانين المرعية الاجراء.