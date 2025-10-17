رجي بحث مع بيلينغ في ملف النزوح السوري وتأمين العودة وفقا لخطة الحكومة اللبنانية

استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي الممثلة الجديدة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان كارولينا ليندهولم بيلينغ في زيارة تعارف، قدّمت خلالها أوراق اعتمادها.



وشكل اللقاء فرصة للبحث في ملف النزوح السوري الى لبنان والجهود القائمة حاليا لتأمين عودة النازحين وفقاً للخطة التي أقرّتها الحكومة اللبنانية، وبالتعاون مع المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة والتنسيق مع الدولة السورية.