طهران تندد بالغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان وشرقه

نددت إيران بالغارات الأخيرة التي شنّتها إسرائيل على جنوب لبنان وشرقه، معتبرة أنها نتيجة "تقاعس" الدول الضامنة لوقف إطلاق النار.



وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في بيان، أن الضربات تمثّل "انتهاكا صارخا لوحدة الأراضي والسيادة الوطنية في لبنان".



واتّهم بقائي أيضا فرنسا والولايات المتحدة، الضامنتين للهدنة، بـ"التقاعس والتساهل المستمر" إزاء "تكرار الخروقات".