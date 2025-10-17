مياه الجنوب : العدوان الاسرائيلي دمر مخزن المحروقات الاستراتيجي للمؤسسة

أعلنت مؤسسة مياه "لبنان الجنوبي"، في بيان " أن العدوان الاسرائيلي الهمجي ادى الى اصابة وتدمير المخزن الاستراتيجي لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي الخاص بالمحروقات وخسارة ما فيه بالكامل".



أضافت " أن المخزن كان يحتوي على نصف مليون ليتر من مادة المازوت تستفيد منها المؤسسة من خلال توزيعها على القرى والبلدات الجنوبية لتشغيل مولدات الكهرباء العائدة لمحطات وآبار المياه".