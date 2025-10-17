شقير: لمعالجة التأخر في عملية تخليص البضائع في المرافق اللبنانية

بحث رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان مع وفد من نقابة مخلصي البضائع في المشاكل والتأخر الحاصل في عملية تخليص البضائع في مرفأ بيروت وفي المرافئ والمطار والمعابر الأخرى.



وحضر الاجتماع بالإضافة الى رمضان، أمين سر الهيئات الإقتصادية الفونس ديب، ورئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة إيلي قزي، والرئيس السابق لنقابة مخلصي البضائع جورج صادر وعضو مجلس إدارة النقابة حسن بركات.

وأشار الطرفان، في بيان، الى ضرورة معالجة موضوع التأخر في تخليص البضائع في مرفأ بيروت وفي المرافئ والمعابر الأخرى بشكل سريع وجذري، والناتج عن الخلل في الانظمة الحالية المعتمدة لا سيما نظامي "نجم" و "CAMA".

ونبه البيان الى ان الوضع القائم حالياً ينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني وعلى مختلف القطاعات الاقتصادية وكذلك على أداء المرافق اللبنانية.

وأكد أن الهيئات القتصادية ستتابع هذا الموضوع مع مختلف الجهات المعنية بروح من التعاون والمسؤولية للوصول الى الأهداف المرجوة.