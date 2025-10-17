الأخبار
الرئيس عون بحث مع الوزير صدي في واقع قطاع الكهرباء ونتائج زيارته إلى الأردن

أخبار لبنان
2025-10-17 | 09:01
الرئيس عون بحث مع الوزير صدي في واقع قطاع الكهرباء ونتائج زيارته إلى الأردن
الرئيس عون بحث مع الوزير صدي في واقع قطاع الكهرباء ونتائج زيارته إلى الأردن

بحث رئيس الجمهورية جوزاف عون مع وزير الطاقة والمياه جو صدي في قصر بعبدا، شؤون الوزارة والمشاريع المنوي تنفيذها، وواقع قطاع الكهرباء.
كما أطلعه الوزير صدي على نتائج زيارته الأخيرة إلى الأردن، وما تخلّلها من لقاءات تناولت سبل التعاون والتواصل في قطاعي الكهرباء والغاز.

أخبار لبنان

