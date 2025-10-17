الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تجمّع العشائر العربية في لبنان أشاد بقرار إخلاء سبيل القذافي: استغراب شديد للكفالة المالية الخيالية

أخبار لبنان
2025-10-17 | 12:29
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تجمّع العشائر العربية في لبنان أشاد بقرار إخلاء سبيل القذافي: استغراب شديد للكفالة المالية الخيالية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
تجمّع العشائر العربية في لبنان أشاد بقرار إخلاء سبيل القذافي: استغراب شديد للكفالة المالية الخيالية

أشاد تجمّع العشائر العربية في لبنان بقرار إخلاء سبيل هنيبعل القذافي، "ولو جاء متأخرًا بعد أكثر من عشر سنوات من التوقيف غير المبرّر".

واعتبر أنّ هذه الخطوة الإيجابية تُسجَّل للقضاء اللبنانيّ كتصحيح جزئيّ لمسار طالما شابه الكثير من الغموض والتجاذب السياسيّ، وأنّه كان ينبغي أن يُطوى منذ زمن طويل.

وثمّن التجمع في هذا السياق اهتمام الرئيس نواف سلام واستماعه خلال اللقاء الذي جمعه بوفد من العشائر قبل أسابيع إلى مطلبهم بإنهاء هذا الملف، بما يعكس حرصه على العدالة وصون كرامة الإنسان.

وأعرب التجمع عن استغرابه الشديد للكفالة المالية الخيالية التي فُرضت على القذافي، والبالغة أحد عشر مليون دولار أميركيّ، إضافة إلى قرار منعه من السفر.

وقال إنّهما إجراءان يتنافيان مع منطق العدالة وروح القانون، ويحوّلان إخلاء السبيل إلى إجراء شكلي بدل أن يكون خطوة حقيقية نحو الإنصاف.

وأكّد تجمّع العشائر العربية أنّ العدالة لا تُشترى بالأموال، وأنّ فرض كفالة بهذا الحجم يُعدّ قرارًا تعجيزيًا لا يمتّ بصلة إلى مبادئ المساواة وحقوق الإنسان، بل يكرّس صورة التوقيف التعسفي بأسلوب جديد.

ودعا التجمع القضاء اللبنانيّ إلى إطلاق القذافي فورًا ودون شروط مالية أو إدارية، التزامًا بالقيم القضائية السامية.

وطالب الدولة اللبنانية بالاعتذار منه عن سنوات التوقيف غير المبرّرة التي طالت أكثر مما تحتملها العدالة والمنطق.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

العشائر

العربية

لبنان

بقرار

إخلاء

القذافي:

استغراب

للكفالة

المالية

الخيالية

LBCI التالي
هكذا سيكون طقس الـWeekend...
لبنان سيستضيف "قمة أمنية" لبنانية - سورية الأسبوع المقبل (الأخبار)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
06:14

قرار بإخلاء سبيل هنيبعل القذافي ومنعه من السفر بكفالة مالية قدرها ١١ مليون دولار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

11 مليون دولار قيمة الكفالة مقابل إخلاء سبيل هنيبعل القذافي

LBCI
خبر عاجل
06:29

محام لفرانس برس: دفاع هنيبال القذافي سيطعن في كفالة الـ11 مليون دولار المفروضة لإخلاء سبيله

LBCI
خبر عاجل
2025-09-29

الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي فادي العريضي تقرر اخلاء سبيل مدير عام الكازينو رولان خوري مقابل كفالة مالية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
15:57

منيمنة لـ"جدل": تسليم السلاح هو الخطوة الأولى للبدء بمسار الاصلاح ومسؤولية الودائع تقع على المصارف

LBCI
أخبار لبنان
15:52

شمّاس لـ"جدل": المحاسبة لا تقف على الـ16 مليار دولار بل على التوجيهات الخاطئة أيضًا

LBCI
أخبار لبنان
14:46

الجميل لـ"جدل": موضوع الفجوة المالية يحتاج إلى شجاعة الحكومة للقيام بالأفضل وعلى الهدف أن يكون السلام

LBCI
آخر الأخبار
14:41

رئاسة الجمهورية: موقف الرئيس عون من التفاوض واضح وما يُنشر من تفسيرات لا يعكس الواقع

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
2025-10-14

انخفاض في أسعار المحروقات...

LBCI
خبر عاجل
2025-10-03

نتنياهو يصدر تعليمات للجيش الإسرائيليّ بوقف عملية احتلال مدينة غزة

LBCI
رياضة
2025-09-23

منتخب لبنان للبادل ينطلق نحو تصفيات بطولة العالم

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-04

وزيرة الاستيطان الإسرائيلية: نريد التأكد من التزام حماس بجدول خطة ترامب وأي مماطلة يجب أن تؤدي الى استئناف الهجوم

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
15:52

شمّاس لـ"جدل": المحاسبة لا تقف على الـ16 مليار دولار بل على التوجيهات الخاطئة أيضًا

LBCI
أخبار دولية
15:41

ترامب: أتمنى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية بدون صواريخ توماهوك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:31

OMT والحكمة… رؤية واحدة وشراكة تطال الجماهير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:27

"Divas من أم كلثوم إلى داليدا" في سرسق… اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:10

تفاصيل افتتاح مهرجان البيرة في جونيه…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

Shark Tank لبنان ينطلق الأحد... ليعيد الأمل لريادة الأعمال اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

صفحة شربليتا... جدل واسع وتهديدات لشركات ومؤسسات صناعية لبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

إليكم بعض نماذج التهريب في مرفأ طرابلس... والأمن يتشدد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

11 مليون دولار قيمة الكفالة مقابل إخلاء سبيل هنيبعل القذافي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:06

انخفاض في أسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
07:18

استجواب هنيبعل القذّافي: اعترافات حول صورة مسيئة للرئيس برّي...وتوقيفه عام 2015 كان "لمصلحته الشخصية"

LBCI
حال الطقس
01:23

هكذا سيكون طقس الـWeekend...

LBCI
أمن وقضاء
03:55

ناطور أوهم المالك بتعرّضه لسطو مسلّح... وشعبة المعلومات توقفه وشريكه وتعيد محتويات الخزنة المسروقة

LBCI
أخبار لبنان
04:12

مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية يُحذّر: فيديوهات منسوبة للرئيس عون باستخدام الذكاء الاصطناعي!

LBCI
فنّ
12:19

"هذه كانت لحظاتي الأخيرة معه"... كيت كاسيدي تكشف مشاهد مؤثرة مع ليام باين قبل وفاته المأساوية (فيديو)

LBCI
اسرار
23:38

أسرار الصحف 17-10-2025

LBCI
خبر عاجل
03:42

معلومات للـLBCI: وزير الداخلية أحمد الحجار أرسل كتبا إلى المدير العام للأمن العام والمدير العام لقوى الأمن الداخلي لإجراء التحقيقات اللازمة بتسريب صور لجوزات وفد سوري زار لبنان في ١٧ أيلول الماضي وطلب إفادته بنتائج التحقيقات

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More