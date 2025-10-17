الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
البقاع
13
o
الجنوب
21
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
22
o
متن
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
البقاع
13
o
الجنوب
21
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الجميل لـ"جدل": موضوع الفجوة المالية يحتاج إلى شجاعة الحكومة للقيام بالأفضل وعلى الهدف أن يكون السلام
أخبار لبنان
2025-10-17 | 14:46
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
الجميل لـ"جدل": موضوع الفجوة المالية يحتاج إلى شجاعة الحكومة للقيام بالأفضل وعلى الهدف أن يكون السلام
أكّد النائب سامي الجميل استحالة الاتجاه من حالة الحرب إلى السلام في دُفعة واحدة، موضحًا ضرورة اعتماد مراحل.
وفضّل في حديث لبرنامج "جدل" أن يحدث ذلك بإجماع اللبنانيين "لما من جرح تسبب به "حزب الله" بحق الطائفة الشيعية".
ولفت إلى أنّ "حزب الله" موافق على عدم وجود سلاح في الجنوب، ما يعني أنّه نسف مفهوم المقاومة.
وقال الجميل: "فليقل لأولاد الجنوب أنّه "غير مبالٍ" لهم لأنه بهذا كأنّما يسمح لإسرائيل باستباحة الجنوب".
كما توجّه إلى الرئيس وليد جنبلاط، ردًا على تغريدة له بأنّ السلام مستحيل: "الرئيس جنبلاط عاش خمسين عامًا من حياته مع الفلسطينيين في جو مواجهة اسرائيل فمن الصعب عليه فتح نمط جديد".
وشدد على أن لا صراع أبديًا، معتبرًا أنّ على الهدف أن يكون السلام وضمن شروط تحصيل الحقوق.
وأشار الجميل إلى أنّ الرئيس نبيه بري يقع بين سيف الوحدة الشيعية وسيف الحفاظ على قدرته في التعاطي مع المجتمع الدوليّ، معتبرًا أنهّه سيصل إلى مكان يحسم فيه موقفه.
وقال: "أودّ أن أراعي مشاعر من فكره ليس تدميريًّا ولا مشاعر الحزب ومَن مِن فكره وبري لا ينتمي لولاية الفقيه وأيديلوجيته ليست دينية ولا يأخذ أوامر من إيران لذلك نفرّق بينه وبين الحزب".
وأعرب عن تأييده التفاوض المباشر مع إسرائيل وسوريا لتأمين استقرار لبنان وحمياته وازدهاره، موضحًا أنّ التطبيع يأتي بعد السلام أي ليس السلام بحد ذاته.
كما أوضح أنّ موقفه مرتبط بمصلحة لبنان، معتبرًا أنّ المصلحة تقتضي بأن يعيش حالة استقرار من دون أي اعتداء عليه فإذا هذا يمر بمفاوصات مباشرة مع إسرائيل أم لا تفصيل.
أمّا عن الانتخابات النيابية، فأكّد الجميل أنّ هدف الكتائب إشراك الاغتراب في مستقبل البلاد وليس بهدف سياسيّ يكمن بخرق نواب الحزب.
ودعا اللبنانيين إلى مساندة حزب "الكتائب" ماليًا.
في السياق المتصل، شدد على أنّ موضوع الفجوة المالية يحتاج إلى شجاعة الحكومة للقيام بالأفضل بالنسبة للمودعين.
كما شدد على انّ الأخيرين تحمّلوا حتى الساعة أكثر من قدرتهم لذلكيجب القيام بتدقيق لحسابات مصرف لبنان.
في شأن منفصل، قال الجميل: "لا علاقة لرئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع بموضوع إهدن فلم نفتعل مشكلة"؟
وأكّد أن لا إشارة عن بطرس خواند من الجانب السوريّ.
وطلب من كتّاب العدل بتأدية أدوارهم في منع عمليات تبييض الأموال.
وطالب بضمانات حكومية لمضي المغتربين بعملية التسحيل للانتخابات النيابية أي كمشروع قانون ينص على تاريخ لمناقشة القانون الانتخابيّ.
وأعلن أنّه يتواصل مع رئيس الحكومة للعمل على إرسال مشروع قانون لتعديل القانون الانتخابيّ وإعطاء الحق للمغتربين بالتوصيت للـ128 نائبًا.
ولفت إلى أنّه إذا ما قررت إسرائيل فتح الحرب مجددًا على لبنان فـ"تطير" الانتخابات، مؤكّدًا أنّه لا يرى أنه سيحدث ذلك.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
لـ"جدل":
موضوع
الفجوة
المالية
يحتاج
شجاعة
الحكومة
للقيام
بالأفضل
الهدف
السلام
التالي
بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان : ميثاق المتوسط طموح مشترك للمنطقة
حريق داخل بورة لجمع الخردة في خيزران
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
خبر عاجل
14:30
الجميل لـ #جدل : موضوع الفجوة المالية يحتاج إلى شجاعة الحكومة للقيام بالأفضل بالنسبة للمودعين والأخيرون تحمّلوا حتى الساعة أكثر من قدرتهم لذلك أرى وجوب القيام بتدقيق لحسابات مصرف لبنان
خبر عاجل
14:30
الجميل لـ #جدل : موضوع الفجوة المالية يحتاج إلى شجاعة الحكومة للقيام بالأفضل بالنسبة للمودعين والأخيرون تحمّلوا حتى الساعة أكثر من قدرتهم لذلك أرى وجوب القيام بتدقيق لحسابات مصرف لبنان
0
أخبار لبنان
2025-10-13
البستاني من واشنطن: حل معضلة الفجوة المالية لا يجب ان يكون على حساب المودعين
أخبار لبنان
2025-10-13
البستاني من واشنطن: حل معضلة الفجوة المالية لا يجب ان يكون على حساب المودعين
0
أخبار لبنان
2025-10-01
سلام عرض مع جابر والبساط مشروع قانون الفجوة المالية
أخبار لبنان
2025-10-01
سلام عرض مع جابر والبساط مشروع قانون الفجوة المالية
0
آخر الأخبار
2025-09-22
ستيفان دوجاريك لـ"الجزيرة": ما نحتاجه الآن شجاعة سياسية من قادة العالم للدفع نحو وقف لإطلاق النار ووقف المأساة في غزة
آخر الأخبار
2025-09-22
ستيفان دوجاريك لـ"الجزيرة": ما نحتاجه الآن شجاعة سياسية من قادة العالم للدفع نحو وقف لإطلاق النار ووقف المأساة في غزة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
15:57
منيمنة لـ"جدل": تسليم السلاح هو الخطوة الأولى للبدء بمسار الاصلاح ومسؤولية الودائع تقع على المصارف
أخبار لبنان
15:57
منيمنة لـ"جدل": تسليم السلاح هو الخطوة الأولى للبدء بمسار الاصلاح ومسؤولية الودائع تقع على المصارف
0
أخبار لبنان
15:52
شمّاس لـ"جدل": المحاسبة لا تقف على الـ16 مليار دولار بل على التوجيهات الخاطئة أيضًا
أخبار لبنان
15:52
شمّاس لـ"جدل": المحاسبة لا تقف على الـ16 مليار دولار بل على التوجيهات الخاطئة أيضًا
0
آخر الأخبار
14:41
رئاسة الجمهورية: موقف الرئيس عون من التفاوض واضح وما يُنشر من تفسيرات لا يعكس الواقع
آخر الأخبار
14:41
رئاسة الجمهورية: موقف الرئيس عون من التفاوض واضح وما يُنشر من تفسيرات لا يعكس الواقع
0
تقارير نشرة الاخبار
14:10
تفاصيل افتتاح مهرجان البيرة في جونيه…
تقارير نشرة الاخبار
14:10
تفاصيل افتتاح مهرجان البيرة في جونيه…
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اسرار
2025-10-07
أسرار الصحف 08-10-2025
اسرار
2025-10-07
أسرار الصحف 08-10-2025
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
لبنان عين على وقف الإعتداءات وعين على المفاوضات
تقارير نشرة الاخبار
13:44
لبنان عين على وقف الإعتداءات وعين على المفاوضات
0
خبر عاجل
2025-09-05
الوزير محمد حيدر للـLBCI: إنسحبنا من الجلسة إنسجامًا مع مواقفنا ولأن هذه الجلسة هي استكمال لسابقتيها فلا يمكننا البقاء فيها وكل الإحترام لقائد الجيش والموقف هو موقف سياسي ولننتظر ونرى ما سيصدر عن الجلسة
خبر عاجل
2025-09-05
الوزير محمد حيدر للـLBCI: إنسحبنا من الجلسة إنسجامًا مع مواقفنا ولأن هذه الجلسة هي استكمال لسابقتيها فلا يمكننا البقاء فيها وكل الإحترام لقائد الجيش والموقف هو موقف سياسي ولننتظر ونرى ما سيصدر عن الجلسة
0
اقتصاد
2025-10-14
انخفاض في أسعار المحروقات...
اقتصاد
2025-10-14
انخفاض في أسعار المحروقات...
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
15:52
شمّاس لـ"جدل": المحاسبة لا تقف على الـ16 مليار دولار بل على التوجيهات الخاطئة أيضًا
أخبار لبنان
15:52
شمّاس لـ"جدل": المحاسبة لا تقف على الـ16 مليار دولار بل على التوجيهات الخاطئة أيضًا
0
أخبار دولية
15:41
ترامب: أتمنى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية بدون صواريخ توماهوك
أخبار دولية
15:41
ترامب: أتمنى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية بدون صواريخ توماهوك
0
تقارير نشرة الاخبار
14:31
OMT والحكمة… رؤية واحدة وشراكة تطال الجماهير
تقارير نشرة الاخبار
14:31
OMT والحكمة… رؤية واحدة وشراكة تطال الجماهير
0
تقارير نشرة الاخبار
14:27
"Divas من أم كلثوم إلى داليدا" في سرسق… اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
14:27
"Divas من أم كلثوم إلى داليدا" في سرسق… اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:10
تفاصيل افتتاح مهرجان البيرة في جونيه…
تقارير نشرة الاخبار
14:10
تفاصيل افتتاح مهرجان البيرة في جونيه…
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
Shark Tank لبنان ينطلق الأحد... ليعيد الأمل لريادة الأعمال اللبنانية
تقارير نشرة الاخبار
14:02
Shark Tank لبنان ينطلق الأحد... ليعيد الأمل لريادة الأعمال اللبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
صفحة شربليتا... جدل واسع وتهديدات لشركات ومؤسسات صناعية لبنانية
تقارير نشرة الاخبار
13:56
صفحة شربليتا... جدل واسع وتهديدات لشركات ومؤسسات صناعية لبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
إليكم بعض نماذج التهريب في مرفأ طرابلس... والأمن يتشدد
تقارير نشرة الاخبار
13:53
إليكم بعض نماذج التهريب في مرفأ طرابلس... والأمن يتشدد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
11 مليون دولار قيمة الكفالة مقابل إخلاء سبيل هنيبعل القذافي
تقارير نشرة الاخبار
13:49
11 مليون دولار قيمة الكفالة مقابل إخلاء سبيل هنيبعل القذافي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:06
انخفاض في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:06
انخفاض في أسعار المحروقات...
2
أخبار لبنان
07:18
استجواب هنيبعل القذّافي: اعترافات حول صورة مسيئة للرئيس برّي...وتوقيفه عام 2015 كان "لمصلحته الشخصية"
أخبار لبنان
07:18
استجواب هنيبعل القذّافي: اعترافات حول صورة مسيئة للرئيس برّي...وتوقيفه عام 2015 كان "لمصلحته الشخصية"
3
حال الطقس
01:23
هكذا سيكون طقس الـWeekend...
حال الطقس
01:23
هكذا سيكون طقس الـWeekend...
4
أمن وقضاء
03:55
ناطور أوهم المالك بتعرّضه لسطو مسلّح... وشعبة المعلومات توقفه وشريكه وتعيد محتويات الخزنة المسروقة
أمن وقضاء
03:55
ناطور أوهم المالك بتعرّضه لسطو مسلّح... وشعبة المعلومات توقفه وشريكه وتعيد محتويات الخزنة المسروقة
5
أخبار لبنان
04:12
مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية يُحذّر: فيديوهات منسوبة للرئيس عون باستخدام الذكاء الاصطناعي!
أخبار لبنان
04:12
مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية يُحذّر: فيديوهات منسوبة للرئيس عون باستخدام الذكاء الاصطناعي!
6
فنّ
12:19
"هذه كانت لحظاتي الأخيرة معه"... كيت كاسيدي تكشف مشاهد مؤثرة مع ليام باين قبل وفاته المأساوية (فيديو)
فنّ
12:19
"هذه كانت لحظاتي الأخيرة معه"... كيت كاسيدي تكشف مشاهد مؤثرة مع ليام باين قبل وفاته المأساوية (فيديو)
7
اسرار
23:38
أسرار الصحف 17-10-2025
اسرار
23:38
أسرار الصحف 17-10-2025
8
خبر عاجل
03:42
معلومات للـLBCI: وزير الداخلية أحمد الحجار أرسل كتبا إلى المدير العام للأمن العام والمدير العام لقوى الأمن الداخلي لإجراء التحقيقات اللازمة بتسريب صور لجوزات وفد سوري زار لبنان في ١٧ أيلول الماضي وطلب إفادته بنتائج التحقيقات
خبر عاجل
03:42
معلومات للـLBCI: وزير الداخلية أحمد الحجار أرسل كتبا إلى المدير العام للأمن العام والمدير العام لقوى الأمن الداخلي لإجراء التحقيقات اللازمة بتسريب صور لجوزات وفد سوري زار لبنان في ١٧ أيلول الماضي وطلب إفادته بنتائج التحقيقات
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More