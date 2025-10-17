الأخبار
الجميل لـ"جدل": موضوع الفجوة المالية يحتاج إلى شجاعة الحكومة للقيام بالأفضل وعلى الهدف أن يكون السلام

أخبار لبنان
2025-10-17 | 14:46
الجميل لـ"جدل": موضوع الفجوة المالية يحتاج إلى شجاعة الحكومة للقيام بالأفضل وعلى الهدف أن يكون السلام

أكّد النائب سامي الجميل استحالة الاتجاه من حالة الحرب إلى السلام في دُفعة واحدة، موضحًا ضرورة اعتماد مراحل.

وفضّل في حديث لبرنامج "جدل" أن يحدث ذلك بإجماع اللبنانيين "لما من جرح تسبب به "حزب الله" بحق الطائفة الشيعية".

ولفت إلى أنّ "حزب الله" موافق على عدم وجود سلاح في الجنوب، ما يعني أنّه نسف مفهوم المقاومة.

وقال الجميل: "فليقل لأولاد الجنوب أنّه "غير مبالٍ" لهم لأنه بهذا كأنّما يسمح لإسرائيل باستباحة الجنوب".

كما توجّه إلى الرئيس وليد جنبلاط، ردًا على تغريدة له بأنّ السلام مستحيل: "الرئيس جنبلاط عاش خمسين عامًا من حياته مع الفلسطينيين في جو مواجهة اسرائيل فمن الصعب عليه فتح نمط جديد".

وشدد على أن لا صراع أبديًا، معتبرًا أنّ على الهدف أن يكون السلام وضمن شروط تحصيل الحقوق.

وأشار الجميل إلى أنّ الرئيس نبيه بري يقع بين سيف الوحدة الشيعية وسيف الحفاظ على قدرته في التعاطي مع المجتمع الدوليّ، معتبرًا أنهّه سيصل إلى مكان يحسم فيه موقفه.

وقال: "أودّ أن أراعي مشاعر من فكره ليس تدميريًّا ولا مشاعر الحزب ومَن مِن فكره وبري لا ينتمي لولاية الفقيه وأيديلوجيته ليست دينية ولا يأخذ أوامر من إيران لذلك نفرّق بينه وبين الحزب".

وأعرب عن تأييده التفاوض المباشر مع إسرائيل وسوريا لتأمين استقرار لبنان وحمياته وازدهاره، موضحًا أنّ التطبيع يأتي بعد السلام أي ليس السلام بحد ذاته.

كما أوضح أنّ موقفه مرتبط بمصلحة لبنان، معتبرًا أنّ المصلحة تقتضي بأن يعيش حالة استقرار من دون أي اعتداء عليه فإذا هذا يمر بمفاوصات مباشرة مع إسرائيل أم لا تفصيل.
 
أمّا عن الانتخابات النيابية، فأكّد الجميل أنّ هدف الكتائب إشراك الاغتراب في مستقبل البلاد وليس بهدف سياسيّ يكمن بخرق نواب الحزب.

ودعا اللبنانيين إلى مساندة حزب "الكتائب" ماليًا.

في السياق المتصل، شدد على أنّ موضوع الفجوة المالية يحتاج إلى شجاعة الحكومة للقيام بالأفضل بالنسبة للمودعين.

كما شدد على انّ الأخيرين تحمّلوا حتى الساعة أكثر من قدرتهم لذلكيجب القيام بتدقيق لحسابات مصرف لبنان.

في شأن منفصل، قال الجميل: "لا علاقة لرئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع بموضوع إهدن فلم نفتعل مشكلة"؟

وأكّد أن لا إشارة عن بطرس خواند من الجانب السوريّ.

وطلب من كتّاب العدل بتأدية أدوارهم في منع عمليات تبييض الأموال.

وطالب بضمانات حكومية لمضي المغتربين بعملية التسحيل للانتخابات النيابية أي كمشروع قانون ينص على تاريخ لمناقشة القانون الانتخابيّ.

وأعلن أنّه يتواصل مع رئيس الحكومة للعمل على إرسال مشروع قانون لتعديل القانون الانتخابيّ وإعطاء الحق للمغتربين بالتوصيت للـ128 نائبًا.

ولفت إلى أنّه إذا ما قررت إسرائيل فتح الحرب مجددًا على لبنان فـ"تطير" الانتخابات، مؤكّدًا أنّه لا يرى أنه سيحدث ذلك.

