شمّاس لـ"جدل": المحاسبة لا تقف على الـ16 مليار دولار بل على التوجيهات الخاطئة أيضًا

أكّد الأمين العام للهيئات الاقتصادية نقولا شمّاس تأييد الهيئات للتدقيق الجنائيّ، لافتًا إلى أنّ قانون السرية المصرفية، الصادر، يسمح للمصرف بإعطاء المعلومات.



ورأى، في حديث ضمن برنامج "جدل"، وجوب أن تدفع الدولة أكثر من 16 مليار ونصف المليار، لأنّ حكومة ما بعد الأزمة أمرت مصرف لبنان بدعم السلع من دون الرجوع إلى مجلس النواب.



وقال: "لذلك المحاسبة لا تقف على الـ16 مليار دولار بل على التوجيهات الخاطئة أيضًا".



وأضاف: "صندوف النقد يريد تجريد الدولة اللبنانية من كل مطلوباتها والأخيرة هي موجودات المصارف".



واعتبر أنّه في موضوع المودعين صندوق النقد لا يبالي له تحت شعار استدامة الدين أي ضمانة ما سيديّنه.