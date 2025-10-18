وزيرة التربية تطلق برنامج اعداد المديرين: الرهان على القدرة القيادية لتحويل التحديات إلى فرص

أطلقت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، برنامج إعداد المديرين في اجتماع عبر تطبيق "تيمز"، شارك فيه نحو 670 مدير مدرسة وثانوية رسمية.

ويُنفّذ برنامج الإعداد من خلال كلية التربية في الجامعة اللبنانية، بالتعاون مع المركز التربويّ للبحوث والإنماء، وتم تأمين التمويل بالشراكة بين الإتحاد الأوروبيّ ومنظمة اليونيسف عبر الصندوق الإئتمانيّ للتعليم TREF .

وأوضحت كرامي أنّ هذا البرنامج هو من صلب مسؤوليات وزارة التربية والتعليم العاليّ، وأنه يهدف إلى تمكين من تولّوا مسؤولية الإدارة من امتلاك المهارات والقدرات التي تؤهلهم لقيادة مدارسهم بفعالية.

وقالت إنّ هذا التدريب ليس نهاية الطريق، بل هو بداية لمسارٍ مستمرٍّ من التعلّم والتطوير.

ولفتت إلى انّ الدفعة الأولى تشمل 670 مديرًا من أصل نحو 1200، وسيتبعها قريبًا نحو 250 آخرين في الدفعة الثانية.

واعتبرت أنّ هذا البرنامج يشكّل فرصة ذهبية لتجديد المعرفة بالأطر القانونية والإدارية، ولإعادة وصل الممارسة اليومية بالأسس العلمية والنظرية التي ترفع من جودة أدائنا.

وشدّدت على انّه ليس تدريبًا روتينيًا، “بل نقلة نوعية نحو القيادة التربوية الواعية، التي تُبادر وتُجدّد وتُلهِم، لا التي تكتفي بإدارة الأزمة”.

وأكّدت أنّ إنهاء هذا البرنامج بنجاح هو شرط أساسيّ لتثبيتهم كمديرين، وهو في الوقت نفسه فرصة لإطلاق عجلة الإصلاح داخل الوزارة، ليُعاد التعيين في كل المواقع على أساس الكفاءة والاستحقاق.