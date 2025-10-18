بعد البيان الصادر عن ريم الدبري... بيان توضيحي للفريق القانوني الرسمي المكلّف بالدفاع عن القذافي

تعليقا على البيان الصادر عن ريم الدبري والتي قالت فيه إنها موكلة هانيبال القذافي، أصدر الفريق القانوني الرسمي المكلّف بالدفاع عن القذافي بيانا أوضح فيه ما يلي:"أولاً، إنّنا لا نتبنّى أي تصريح أو بيان أو حديث لا يصدر عنّا بشكل رسمي وصريح، سواء أتى من أفراد أو جهات، رسمية كانت أو خاصة".ويُعتبر الفريق القانوني المعتمد حصراً في هذه القضية مؤلّفاً من السيدة إيناس حراق، المنسّقة العامة والمسؤولة عن الاتصالات والإعلام في ما يتعلّق بملف السيد هانيبال القذافي، ومن السادة المحامين: لوران بايون (فرنسا)، جون بول لابورد، نسيب شديد، وشربل ميلاد الخوري، وأيّ موقف أو تصريح يصدر خارج هذه الأسماء يُعدّ تصرفاً فردياً لا يمتّ إلينا ولا إلى موكّلنا بأيّ صلة.ثانياً، وباسم الفريق القانوني، ونقلاً حرفياً عن السيد هانيبال القذافي، نؤكد ما يلي:إنّ أي كلام أو تصريح يتضمّن إساءة أو اتهاماً أو تجريحاً موجّهاً إلى عائلات الإمام موسى الصدر ورفيقيه هو كلام مرفوض تماماً، ولا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن موقفنا أو قناعتنا الأخلاقية والإنسانية.إننا، كفريق قانوني رسمي، نُعبّر عن تضامننا الصادق مع عائلات الإمام الصدر ورفيقيه في مأساتهم المستمرة منذ العام 1978، ونتفهّم عمق الألم الذي عانته تلك العائلات طوال هذه العقود".وقال الفريق: "نتمنى من صميم قلوبنا أن تصلهم بشارة حق وطمأنينة تُخفّف عنهم ولو جزءاً من وجع السنين، فـالحق لا يضيع مهما طال الزمن".وأكد مجدداً: "قلوبنا مع العائلات الكريمة، وأننا نشاركهم الأمل في أن تنكشف الحقيقة كاملة، ويُطوى هذا الملف بما يليق بذكرى الإمام موسى الصدر ورفيقيه وبالقيم الإنسانية التي تجمعنا جميعاً".