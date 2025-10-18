أدرعي: الجيش الاسرائيلي أحبط محاولة لتهريب أسلحة إلى لبنان في منطقة قمة جبل الشيخ

#صور قوات جيش الدفاع أحبطت محاولة لتهريب أسلحة في منطقة قمة جبل الشيخ
⭕️في نشاط ليلي لقوات لواء الجبال (810) بتعاون مع أفراد الوحدة 504 تم اعتقال عدد من المشتبه فيهم الذين حاولوا تهريب أسلحة من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية في منطقة قمة جبل الشيخ.
⭕️لقد قامت القوات… pic.twitter.com/cD3FVdlKoI
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 18, 2025
