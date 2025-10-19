الرئيس عون التقى الراعي في روما... وهذا ما جرى بحثه

يشارك رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون واللبنانية الأولى السيدة نعمت عون في الاحتفال الذي يقام في الحادية عشرة والنصف قبل ظهر اليوم بتوقيت بيروت في ساحة القديس بطرس في حاضرة الفاتيكان، لإعلان قداسة الطوباوي المطران إغناطيوس مالويان من الكنيسة الأرمنية الكاثوليكية.



ويترأس الصلاة البابا لاوُن الرابع عشر ويعاونه كاثوليكوس بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك البطريرك روفائيل بدروس الحادي والعشرين ميناسيان ولفيف من الكرادلة والمطارنة.



وقبل توجهه إلى الاحتفال، استقبل الرئيس عون في مقر إقامته في روما البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي يرافقه النائب فريد هيكل الخازن والمونسنيور جورج أبي سعد المعتمد البطريركي الجديد ورئيس المعهد الماروني في روما والمونسنيور جوزاف صفير الوكيل البطريركي في روما والمحامي وليد غياض.



وخلال اللقاء، اطلع الراعي الرئيس عون على أجواء لقائه أمس بالأب الأقدس البابا لاون الرابع عشر ولاسيما في ما خص زيارته الرعوية المرتقبة إلى لبنان في نهاية الشهر المقبل، كما تطرق الحديث بين الرئيس والبطريرك إلى مواضيع الساعة والتطورات الأخيرة في لبنان والمنطقة.



واستبقى الرئيس عون البطريرك وصحبه إلى مائدة الفطور حيث استكمل البحث في المواضيع المطروحة.