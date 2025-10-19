الأخبار
وزير الصناعة: مياه تنورين عوقبت وظُلمت من دون سبب

أخبار لبنان
2025-10-19 | 05:47
3min
وزير الصناعة: مياه تنورين عوقبت وظُلمت من دون سبب

أعلن وزير الصناعة جو عيسى الخوري أن مياه تنورين عوقبت وظُلمت من دون سبب، مؤكداً "ضرورة معالجة موضوع المراقبة والإجراءات في موضوع سلامة الغذاء والصحة العامة الذي يجري بطريقة مشرذمة بين وزارات عدة بالاضافة الى ضرورة التنسيق بين الوزارات المعنية، لكي يأتي التعاون بينها فعّالاً وتكاملياً، ومتابعة الأمر مع الوزير ركان ناصر الدين".

وشدد على "دور الدولة في تطمين الأسواق الخارجية لعدم تأثّر المنتج اللبناني بالشائعات التي يجب معاقبة مطلقيها".

وكان عيسى الخوري ورئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين سليم الزعني ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي والمدير العام لوزارة الصناعة بالانابة المهندس مروان جوهر وعدد من الصناعيين قاموا بزيارة الى معمل مياه تنورين حيث استقبلهم رئيس مجلس الإدارة جورج مخول والمسؤولون عن المعمل. وجالوا في أنحاء المعمل والأقسام والإنتاج والنبع، وتفقدوا عمليات التعبئة والنقل.

وقال عيسى الخوري: "اخذ موضوع مياه تنورين حيّزاً أكبر من حجمه. لذلك تعاطينا معه في وزارة الصناعة بطريقة علمية وتقنية، وكلفنا معهد البحوث الصناعية بأخذ أكثر من ثلاثين عيّنة، جاءت نتائجها مطابقة للمعايير والمواصفات"، مجددا القول ان ما حدث هو زوبعة في "قنينة". 

أضاف: "لقد ظُلمت تنورين. واليوم تمت اعادة الأمور الى مجاريها. لكن ما يثير الاستغراب هو الهجمات الشرسة على بعض المؤسسات الرائدة، تحت حجج التشهير او المنافسة او الابتزاز، علماً ان هذه الأساليب يعاقب عليها القانون، وسيعاقب كل مخالف على هذا الصعيد".

وشدد على أن "التشهير مرفوض"، قائلا: "القطاع الصناعي حيوي وينمو ويجب تدعيمه وحمايته لأنه يؤمن الأمن الاقتصادي. كما علينا تنظيم سلامة الغذاء والصحة العامة لأن طريقة المراقبة مشرذمة بين وزارات عدة. بمسألة تنورين لا شك حصل خطأ تقني بتعاطي وزارة الصحة العامة مع الملف، مع اني اقدّر رصانة ومهنية الدكتور ناصر الدين وحرصه على الصحة والسلامة العامة. لذلك اتمنى عليه فتح تحقيق داخلي لمعرفة تسلسل حصول المعالجة. لقد عوقبت تنورين من غير سبب، وذلك غير جيد لسمعة لبنان والمؤسسات اللبنانية، خصوصاً في الأسواق الخارجية. اما اذا كان هناك خطأ من قبل تنورين، فهي لن تقوم به عن قصد لأنه ينعكس سلباً عليها".

الزعني

وقال الزعني: "الوزير عيسى الخوري عبر عن رأينا ورأي الصناعيين، ولكن اسأل عن الرسالة التي توجهها الدولة للشركات الشرعية العاملة في لبنان؟ وهل تعزز ثقة الداخل والخارج بالاستثمار؟ في حين تعمل الشركات المخالفة غير المسجلة بدون رقيب او حسيب؟ التصرف مع تنورين لم يكن مقبولاً. كما ان الابتزاز ضد المصانع مرفوض".

أخبار لبنان

جو عيسى الخوري

مياه

تنورين

درجات الحرارة ترتفع مطلع الأسبوع... إليكم تفاصيل الطقس
المفتي قبلان: إسرائيل عدو مطلق وأي مفاوضات مباشرة معها ستفجّر البلد
