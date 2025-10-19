الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
21
o
الجنوب
25
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
مسرح كوميدي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
21
o
الجنوب
25
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزير الصناعة: مياه تنورين عوقبت وظُلمت من دون سبب
أخبار لبنان
2025-10-19 | 05:47
مشاهدات عالية
شارك
شارك
وزير الصناعة: مياه تنورين عوقبت وظُلمت من دون سبب
3
min
وزير الصناعة: مياه تنورين عوقبت وظُلمت من دون سبب
أعلن وزير الصناعة جو عيسى الخوري أن مياه تنورين عوقبت وظُلمت من دون سبب، مؤكداً "ضرورة معالجة موضوع المراقبة والإجراءات في موضوع سلامة الغذاء والصحة العامة الذي يجري بطريقة مشرذمة بين وزارات عدة بالاضافة الى ضرورة التنسيق بين الوزارات المعنية، لكي يأتي التعاون بينها فعّالاً وتكاملياً، ومتابعة الأمر مع الوزير ركان ناصر الدين".
وشدد على "دور الدولة في تطمين الأسواق الخارجية لعدم تأثّر المنتج اللبناني بالشائعات التي يجب معاقبة مطلقيها".
وكان عيسى الخوري ورئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين سليم الزعني ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي والمدير العام لوزارة الصناعة بالانابة المهندس مروان جوهر وعدد من الصناعيين قاموا بزيارة الى معمل مياه تنورين حيث استقبلهم رئيس مجلس الإدارة جورج مخول والمسؤولون عن المعمل. وجالوا في أنحاء المعمل والأقسام والإنتاج والنبع، وتفقدوا عمليات التعبئة والنقل.
وقال عيسى الخوري: "اخذ موضوع مياه تنورين حيّزاً أكبر من حجمه. لذلك تعاطينا معه في وزارة الصناعة بطريقة علمية وتقنية، وكلفنا معهد البحوث الصناعية بأخذ أكثر من ثلاثين عيّنة، جاءت نتائجها مطابقة للمعايير والمواصفات"، مجددا القول ان ما حدث هو زوبعة في "قنينة".
أضاف: "لقد ظُلمت تنورين. واليوم تمت اعادة الأمور الى مجاريها. لكن ما يثير الاستغراب هو الهجمات الشرسة على بعض المؤسسات الرائدة، تحت حجج التشهير او المنافسة او الابتزاز، علماً ان هذه الأساليب يعاقب عليها القانون، وسيعاقب كل مخالف على هذا الصعيد".
وشدد على أن "التشهير مرفوض"، قائلا: "القطاع الصناعي حيوي وينمو ويجب تدعيمه وحمايته لأنه يؤمن الأمن الاقتصادي. كما علينا تنظيم سلامة الغذاء والصحة العامة لأن طريقة المراقبة مشرذمة بين وزارات عدة. بمسألة تنورين لا شك حصل خطأ تقني بتعاطي وزارة الصحة العامة مع الملف، مع اني اقدّر رصانة ومهنية الدكتور ناصر الدين وحرصه على الصحة والسلامة العامة. لذلك اتمنى عليه فتح تحقيق داخلي لمعرفة تسلسل حصول المعالجة. لقد عوقبت تنورين من غير سبب، وذلك غير جيد لسمعة لبنان والمؤسسات اللبنانية، خصوصاً في الأسواق الخارجية. اما اذا كان هناك خطأ من قبل تنورين، فهي لن تقوم به عن قصد لأنه ينعكس سلباً عليها".
الزعني
وقال الزعني: "الوزير عيسى الخوري عبر عن رأينا ورأي الصناعيين، ولكن اسأل عن الرسالة التي توجهها الدولة للشركات الشرعية العاملة في لبنان؟ وهل تعزز ثقة الداخل والخارج بالاستثمار؟ في حين تعمل الشركات المخالفة غير المسجلة بدون رقيب او حسيب؟ التصرف مع تنورين لم يكن مقبولاً. كما ان الابتزاز ضد المصانع مرفوض".
أخبار لبنان
جو عيسى الخوري
مياه
تنورين
التالي
درجات الحرارة ترتفع مطلع الأسبوع... إليكم تفاصيل الطقس
المفتي قبلان: إسرائيل عدو مطلق وأي مفاوضات مباشرة معها ستفجّر البلد
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-16
ما هي آخر نتائج فحوص العينات المأخوذة من مياه تنورين؟
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-16
ما هي آخر نتائج فحوص العينات المأخوذة من مياه تنورين؟
0
أخبار لبنان
2025-10-14
وزير الزراعة: وزارة الصحة أخذت 11 عينة جديدة من مياه تنورين ستصدر نتائجها تباعًا
أخبار لبنان
2025-10-14
وزير الزراعة: وزارة الصحة أخذت 11 عينة جديدة من مياه تنورين ستصدر نتائجها تباعًا
0
خبر عاجل
2025-10-14
شركة مياه تنورين في مؤتمر صحفي: الخطأ وارد لكننا نؤكد أن الخطأ ليس من قبلنا
خبر عاجل
2025-10-14
شركة مياه تنورين في مؤتمر صحفي: الخطأ وارد لكننا نؤكد أن الخطأ ليس من قبلنا
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-13
تلوّث بكتيري في عينّات مياه تنورين..ما الاجراءات وهل من عوارض؟
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-13
تلوّث بكتيري في عينّات مياه تنورين..ما الاجراءات وهل من عوارض؟
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:34
الرئيس عون للبابا لاوون: اللبنانيون ينتظرون زيارتك بفارغ الصبر
أخبار لبنان
07:34
الرئيس عون للبابا لاوون: اللبنانيون ينتظرون زيارتك بفارغ الصبر
0
أخبار لبنان
07:13
أكرم شهيّب: التعليم حقّ من حقوق الإنسان... وعودة النازحين ملف أساسي والعمل عليه يكون عبر تفعيل العلاقات اللبنانية - السورية
أخبار لبنان
07:13
أكرم شهيّب: التعليم حقّ من حقوق الإنسان... وعودة النازحين ملف أساسي والعمل عليه يكون عبر تفعيل العلاقات اللبنانية - السورية
0
أخبار لبنان
07:09
الوزير مرقص من الفاتيكان: إنه يوم عظيم للبنان
أخبار لبنان
07:09
الوزير مرقص من الفاتيكان: إنه يوم عظيم للبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
07:01
في الفاتيكان... تقديس 7 طوباويين من بينهم المطران إغناطيوس مالويان
تقارير نشرة الاخبار
07:01
في الفاتيكان... تقديس 7 طوباويين من بينهم المطران إغناطيوس مالويان
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-09-26
مياه الجنوب: تنظيف خطي الصرف الصحي الساحلي في صيدا والغازية
أمن وقضاء
2025-09-26
مياه الجنوب: تنظيف خطي الصرف الصحي الساحلي في صيدا والغازية
0
خبر عاجل
16:47
الجيش الإسرائيلي يقول إنّ الصليب الأحمر تسلّم رفات رهينتين في غزة
خبر عاجل
16:47
الجيش الإسرائيلي يقول إنّ الصليب الأحمر تسلّم رفات رهينتين في غزة
0
خبر عاجل
09:36
مركز طوارئ الصحة: شهيد في غارة اسرائيلية استهدفت آلية في بلدة دير كيفا - صور
خبر عاجل
09:36
مركز طوارئ الصحة: شهيد في غارة اسرائيلية استهدفت آلية في بلدة دير كيفا - صور
0
حال الطقس
2025-10-17
هكذا سيكون طقس الـWeekend...
حال الطقس
2025-10-17
هكذا سيكون طقس الـWeekend...
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:08
خرق اتفاق انهاء الحرب في غزة... إليكم التفاصيل
أخبار دولية
07:08
خرق اتفاق انهاء الحرب في غزة... إليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
07:01
في الفاتيكان... تقديس 7 طوباويين من بينهم المطران إغناطيوس مالويان
تقارير نشرة الاخبار
07:01
في الفاتيكان... تقديس 7 طوباويين من بينهم المطران إغناطيوس مالويان
0
أخبار لبنان
06:41
جعجع: الانتخابات النيابية حاصلة في موعدها
أخبار لبنان
06:41
جعجع: الانتخابات النيابية حاصلة في موعدها
0
أخبار لبنان
05:47
وزير الصناعة: مياه تنورين عوقبت وظُلمت من دون سبب
أخبار لبنان
05:47
وزير الصناعة: مياه تنورين عوقبت وظُلمت من دون سبب
0
أخبار لبنان
04:19
باسيل: التصويت والترشح حقان مكتسبان للمنتشرين
أخبار لبنان
04:19
باسيل: التصويت والترشح حقان مكتسبان للمنتشرين
0
أخبار لبنان
03:26
الفاتيكان يحتفل اليوم بتقديس 7 طوباويين من بينهم المطران إغناطيوس مالويان... هكذا تبدو الصورة
أخبار لبنان
03:26
الفاتيكان يحتفل اليوم بتقديس 7 طوباويين من بينهم المطران إغناطيوس مالويان... هكذا تبدو الصورة
0
أخبار لبنان
02:15
محمد رعد: المقاومة في لبنان قوة للمجتمع وللدولة وليست عبئًا عليهما
أخبار لبنان
02:15
محمد رعد: المقاومة في لبنان قوة للمجتمع وللدولة وليست عبئًا عليهما
0
رياضة
13:42
في عندقت قضاء عكار … الرياضة للجميع
رياضة
13:42
في عندقت قضاء عكار … الرياضة للجميع
0
رياضة
13:30
تدريبات ليلية لسباق السيدات التي تنظمه جمعية بيروت ماراثون
رياضة
13:30
تدريبات ليلية لسباق السيدات التي تنظمه جمعية بيروت ماراثون
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
14:24
أدرعي: الجيش الاسرائيلي أحبط محاولة لتهريب أسلحة إلى لبنان في منطقة قمة جبل الشيخ
أخبار لبنان
14:24
أدرعي: الجيش الاسرائيلي أحبط محاولة لتهريب أسلحة إلى لبنان في منطقة قمة جبل الشيخ
2
منوعات
11:47
سنغافورة تتصدر بجواز السفر الأقوى في العالم... فأين حلّ لبنان وكم دولة يتيح لحامليه دخولها؟
منوعات
11:47
سنغافورة تتصدر بجواز السفر الأقوى في العالم... فأين حلّ لبنان وكم دولة يتيح لحامليه دخولها؟
3
أمن وقضاء
05:00
محاولة سرقة في عاليه وإطلاق نار... وشعبة المعلومات توقف الرأس المدبّر
أمن وقضاء
05:00
محاولة سرقة في عاليه وإطلاق نار... وشعبة المعلومات توقف الرأس المدبّر
4
أخبار لبنان
03:49
الرئيس عون التقى الراعي في روما... وهذا ما جرى بحثه
أخبار لبنان
03:49
الرئيس عون التقى الراعي في روما... وهذا ما جرى بحثه
5
أخبار دولية
15:39
ما كشفه نتنياهو عن عملية "البيجرز" واغتيال نصرالله
أخبار دولية
15:39
ما كشفه نتنياهو عن عملية "البيجرز" واغتيال نصرالله
6
حال الطقس
06:11
درجات الحرارة ترتفع مطلع الأسبوع... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
06:11
درجات الحرارة ترتفع مطلع الأسبوع... إليكم تفاصيل الطقس
7
أخبار دولية
05:51
سرقة مجوهرات خلال عملية سطو في متحف اللوفر بباريس
أخبار دولية
05:51
سرقة مجوهرات خلال عملية سطو في متحف اللوفر بباريس
8
أمن وقضاء
03:38
أدرعي: تمرين عسكري واسع يبدأ اليوم على طول الحدود مع لبنان
أمن وقضاء
03:38
أدرعي: تمرين عسكري واسع يبدأ اليوم على طول الحدود مع لبنان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More