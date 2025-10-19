توغل اسرائيلي نحو بركة المحافر في عيترون

توغلت قوة من جيش العدو الإسرائيلي الليلة الماضية، نحو محلة بركة المحافر في بلدة عيترون، وعمدت الى وضع 4 بلوكات من الباطون، مع لافتة كُتب عليها "ممنوع العبور خطر الموت"، بهدف إبعاد المزارعين ومنعهم من الوصول الى اراضيهم.