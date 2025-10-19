جعجع: الانتخابات النيابية حاصلة في موعدها

أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن الانتخابات النيابية حاصلة في موعدها.



ورأى في كلمة له أمام الاغتراب القواتي، أن اقتراع الاغتراب لستة نواب لن يحصل.